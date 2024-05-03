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Haberler Fotohaber GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:55

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve çalışma izni almak isteyen vatandaşların Green Card başvuruları geçtiğimiz 4 Ekim- 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanabilecek olan başvuruların sonuçları araştırılmaya başladı. ABD Yeşil Kart (Green Card) sonuçları için Mayıs ayı işaret edilmişti. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte Green Card sonuç sorgulama ekranı

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

ABD'de daimi oturma izni ve çalışma iznine sahip olmak isteyen vatandaşlar her sene olduğu gibi bu sene de Green Card başvurularını gerçekleştirdiler. Sonuçlar için geri sayım başladı. DV Lottery Green Card başvuru sonuçları bekleniyor. Peki, Green Card sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

2024 GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card için başvurular geçtiğimiz 4 Ekim - 7 Kasım tarihlerinde alındı. Başvurular ardından sonuçlar ise 4 Mayıs 2024 tarihinde erişime sunulacak.

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GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA

Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Green Card başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Yeşil Kart almaya hak kazanan vatandaşlar bazı belgelerin tamamlanması ve resmi sitede yer alan formların eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Green Card almaya hak kazananlar Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen tarihe göre mülakata çağırılır. Üç aya yakın süre içerisinde mülakatlar gerçekleştirilir.

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