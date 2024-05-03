GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

ABD'de daimi oturma izni ve çalışma iznine sahip olmak isteyen vatandaşlar her sene olduğu gibi bu sene de Green Card başvurularını gerçekleştirdiler. Sonuçlar için geri sayım başladı. DV Lottery Green Card başvuru sonuçları bekleniyor. Peki, Green Card sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?