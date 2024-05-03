Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
09:55
GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?
Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve çalışma izni almak isteyen vatandaşların Green Card başvuruları geçtiğimiz 4 Ekim- 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanabilecek olan başvuruların sonuçları araştırılmaya başladı. ABD Yeşil Kart (Green Card) sonuçları için Mayıs ayı işaret edilmişti. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte Green Card sonuç sorgulama ekranı