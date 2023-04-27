Green Card sonuçları açıklandı mı 2023? DV Lottery sorgulama ile Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 27.04.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 15:14

Green Card sonuçları 2023 için geri sayım başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak ve çalışmak için başvurulan Yeşil Kart için sonuçlar beklenmeye başladı. Çekiliş sonuçları DV Lottery (dvprogram.state.gov) üzerinden ilan edilecek. Başvuruda bulunanlar araştırmalara hız kazandırdı. Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz yılsonunda alınan başvurularda kazanan isimler belli olacak. İşte, Green Card sonuçları 2023 sorgulama ekranı…