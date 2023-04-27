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Haberler Fotohaber Green Card sonuçları açıklandı mı 2023? DV Lottery sorgulama ile Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 15:14

Green Card sonuçları açıklandı mı 2023? DV Lottery sorgulama ile Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları 2023 için geri sayım başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak ve çalışmak için başvurulan Yeşil Kart için sonuçlar beklenmeye başladı. Çekiliş sonuçları DV Lottery (dvprogram.state.gov) üzerinden ilan edilecek. Başvuruda bulunanlar araştırmalara hız kazandırdı. Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz yılsonunda alınan başvurularda kazanan isimler belli olacak. İşte, Green Card sonuçları 2023 sorgulama ekranı…

Green Card sonuçları açıklandı mı 2023? DV Lottery sorgulama ile Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card çekiliş sonuçları ilerleyen günlerde belli olacak. Başvuruda bulunan adaylar sonuç araştırmalarına şimdiden başladı. Pasaport şartının da aranmadığı başvurular Ekim ve Kasım aylarında tamamlanmıştı. Green Card sonuçları 2023 sorgulamaları DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden sağlanacak. Sonuçlar Mayıs ayı itibarıyla adaylar ile buluşacak. Peki, Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

Green Card sonuçları açıklandı mı 2023? DV Lottery sorgulama ile Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.

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Green Card sonuçları açıklandı mı 2023? DV Lottery sorgulama ile Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçları, 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

Green Card sonuçları açıklandı mı 2023? DV Lottery sorgulama ile Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.

Green Card sonuçları açıklandı mı 2023? DV Lottery sorgulama ile Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

1. http://dvprogram.state.gov adresine girin.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

8. Submit Linkine tıklayın.

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