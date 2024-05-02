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Haberler Fotohaber Green Card sonuçları sorgulama ekranı: 2023-2024 DV Lottery Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:46

Green Card sonuçları sorgulama ekranı: 2023-2024 DV Lottery Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanır?

Green Card sonuçları sorgulama DV Lottery ekranından bekleniyor. Amerika'da oturum ve çalışma izni için geçtiğimiz yılın sonunda başvuruda bulunanlar sonuç için geri sayıma başladı. Yeşil Kart nereden öğrenilir, saat kaçta ilan edilecek gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; 2023-2024 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler...

Green Card sonuçları sorgulama ekranı: 2023-2024 DV Lottery Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu. 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren adaylar DV Lottery sisteminden sonuçlarına ulaşacak. Green Card başvuru sonuçları işlem sırasında verilen teyit numarası (Confirmation Number) ile kontrol edilebilecek. İşte, Green Card sonuçları sorgulama ekranı...

Green Card sonuçları sorgulama ekranı: 2023-2024 DV Lottery Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Ekim-7 Kasım arasında alınan başvuruların ardından Yeşil Kart (Green Card) başvuru sonuçları 4 Mayıs günü adaylar ile buluşacak.

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Green Card sonuçları sorgulama ekranı: 2023-2024 DV Lottery Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA

Green Card başvuru sonuçları sorgulama işlemleri www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden gerçekleşecek. Adaylar teyit numarası (Confirmation Number) ile sorgulamalarını tamamlayacak.

Green Card sonuçları sorgulama ekranı: 2023-2024 DV Lottery Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?

YEŞİL KART (GREEN CARD) NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

Green Card sonuçları sorgulama ekranı: 2023-2024 DV Lottery Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?
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