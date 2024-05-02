Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
09:46
Green Card sonuçları sorgulama ekranı: 2023-2024 DV Lottery Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanır?
Green Card sonuçları sorgulama DV Lottery ekranından bekleniyor. Amerika'da oturum ve çalışma izni için geçtiğimiz yılın sonunda başvuruda bulunanlar sonuç için geri sayıma başladı. Yeşil Kart nereden öğrenilir, saat kaçta ilan edilecek gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; 2023-2024 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler...