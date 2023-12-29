Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:32
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:18
GSB 2 BİN 21 personel alım başvuru tarihleri belli oldu! | GSB 2 bin 21 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 21 personel alınacağını duyurdu. Bakan Osman Aşkın Bak, yeni yıl için 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere 2 bin 21 personel alınacağını açıkladı. Açıklamadan sonra GSB personel alımı için detaylar merak ediliyor. GSB personel alımı ilana başvuru tarihleri ve şartları da açıklandı. GSB 2 bin 21 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?