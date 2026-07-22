GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! GSB 550 personel alımı başvuru nereden yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç),

- 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

- Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç),

- Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç),

- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.