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Haberler Fotohaber GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! GSB 550 personel alımı başvuru nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 14:58

GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! GSB 550 personel alımı başvuru nereden yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 550 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı. Diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında yapılacak alıma ilişkin kontenjan dağılımı, başvuru şartları ve son başvuru tarihi ilanla birlikte duyuruldu. İşte GSB 550 sözleşmeli personel alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! GSB 550 personel alımı başvuru nereden yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Sağlık ve sosyal hizmet alanlarında gerçekleştirilecek alım kapsamında diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı unvanlarında personel görevlendirilecek. Yayımlanan ilanla birlikte hem kadro sayıları hem de adaylarda aranacak genel ve özel nitelikler netlik kazanırken, başvuru sürecine ilişkin takvim de kamuoyuyla paylaşıldı.

GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! GSB 550 personel alımı başvuru nereden yapılır?

GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 550 sözleşmeli personel alımı kapsamında başvuru süreci 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.00'da başladı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar gerçekleştirebilecek. Başvuruların belirtilen sürenin sona ermesinin ardından kabul edilmeyeceği bildirildi.

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GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! GSB 550 personel alımı başvuru nereden yapılır?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

GSB personel alımı başvuruları, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla alınacak. Elden teslim edilen veya posta yoluyla gönderilen başvurular değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Adaylar başvuru sırasında yalnızca tek bir kadro ve tek bir il seçebilecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! GSB 550 personel alımı başvuru nereden yapılır?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Bakanlığın taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere alınacak 550 sözleşmeli personelin branş ve kontenjan dağılımı şöyle:

Diyetisyen: 100 kişi

Psikolog: 150 kişi

Sosyal çalışmacı: 300 kişi

GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! GSB 550 personel alımı başvuru nereden yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç),

- 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

- Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç),

- Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç),

- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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