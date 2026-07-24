Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber GSB 550 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 550 personel alımı için son saatler!
Giriş Tarihi: 24.07.2026 15:55

GSB 550 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 550 personel alımı için son saatler!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 550 sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak başvurular için geri sayım sürerken, e-Devlet başvuru ekranı detayları ön plana çıktı. Peki, "2026 GSB 550 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, kadro dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar...

  • ABONE OL
GSB 550 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 550 personel alımı için son saatler!

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yayımlanan GSB 550 sözleşmeli personel alımı ilanı kamu personeli adayları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Böylece GSB 550 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları öne çıktı. Diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı unvanlarında gerçekleştirilecek alımın son gelişmeleri, adaylar tarafından merakla takip ediliyor.

GSB 550 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 550 personel alımı için son saatler!

GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 550 sözleşmeli personel alımı kapsamında başvuru süreci 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.00'da başladı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar gerçekleştirebilecek. Başvuruların belirtilen sürenin sona ermesinin ardından kabul edilmeyeceği bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GSB 550 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 550 personel alımı için son saatler!

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

GSB personel alımı başvuruları, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla alınacak. Elden teslim edilen veya posta yoluyla gönderilen başvurular değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Adaylar başvuru sırasında yalnızca tek bir kadro ve tek bir il seçebilecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB 550 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 550 personel alımı için son saatler!

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Bakanlığın taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere alınacak 550 sözleşmeli personelin branş ve kontenjan dağılımı şöyle:

Diyetisyen: 100 kişi

Psikolog: 150 kişi

Sosyal çalışmacı: 300 kişi

GSB 550 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 550 personel alımı için son saatler!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç),

- 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

- Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç),

- Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç),

- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA