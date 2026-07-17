GSB 550 personel alıyor: Bakan Bak duyurdu! 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman?

GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için genel ve özel şartları bir arada taşıması gerekmektedir. En temel kriterlerin başında KPSS puanı geliyor. Alımlarda, 2024 yılı KPSS B Grubu KPSS P3 puan türü esas alınacaktır. İlgili puan türünden taban puanı sağlayan adaylar arasından, ilan edilen her bir pozisyon ve il bazındaki boş kontenjan sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca adayların üniversitelerin ilgili lisans programlarından (Beslenme ve Diyetetik, Psikoloji, Sosyal Hizmet) mezun olmaları gerekmektedir.