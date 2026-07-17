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GSB 550 personel alıyor: Bakan Bak duyurdu! 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 01:04
GSB 550 personel alıyor: Bakan Bak duyurdu! 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alım süreci başlıyor. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, taşra teşkilatında görevlendirilecek 550 yeni personel alımı ilanının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak atamalarda adaylar Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. GSB 550 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş detayları şöyle: