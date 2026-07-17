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Giriş Tarihi: 17.07.2026 01:04

GSB 550 personel alıyor: Bakan Bak duyurdu! 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alım süreci başlıyor. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, taşra teşkilatında görevlendirilecek 550 yeni personel alımı ilanının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak atamalarda adaylar Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. GSB 550 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş detayları şöyle:

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GSB 550 personel alıyor: Bakan Bak duyurdu! 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Kamu personeli olmak isteyen binlerce aday için beklenen müjdeli haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, merkez ve taşra birimlerindeki uzman kadroları güçlendirmek adına sözleşmeli personel alım ilanını yayımladı. Belirlenen kontenjanlar dahilinde diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı unvanlarında yapılacak alımlar GSB personel alımı başvuru şartları dikkate alınarak yapılacak.

GSB 550 personel alıyor: Bakan Bak duyurdu! 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için başvuru takvimi netleşti. Adaylar başvurularını 20 – 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvurular e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) tamamlanacak.

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GSB 550 personel alıyor: Bakan Bak duyurdu! 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman?

HANGİ BRANŞLARDA VE KONTENJANLARDA ALIM YAPILACAK?

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'ın yaptığı resmi açıklamaya göre, alımlar bakanlığın taşra teşkilatında yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde istihdam edilmek üzere üç temel sağlık ve sosyal destek branşında yoğunlaşıyor. 500 kişilik kadro dağılımı şu şekildedir:

  • 100 Diyetisyen
  • 150 Psikolog
  • 300 Sosyal Çalışmacı
GSB 550 personel alıyor: Bakan Bak duyurdu! 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman?

GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için genel ve özel şartları bir arada taşıması gerekmektedir. En temel kriterlerin başında KPSS puanı geliyor. Alımlarda, 2024 yılı KPSS B Grubu KPSS P3 puan türü esas alınacaktır. İlgili puan türünden taban puanı sağlayan adaylar arasından, ilan edilen her bir pozisyon ve il bazındaki boş kontenjan sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca adayların üniversitelerin ilgili lisans programlarından (Beslenme ve Diyetetik, Psikoloji, Sosyal Hizmet) mezun olmaları gerekmektedir.

GSB 550 personel alıyor: Bakan Bak duyurdu! 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman?

DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuruların ardından KPSS puan sıralamasına göre listeler belirlenecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihleri, yeri ve saati yine bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için adayların komisyon üyelerinden en az 70 puan alması şarttır. Nihai başarı listesi; KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puandan başlanarak oluşturulacaktır.

GSB 550 personel alıyor: Bakan Bak duyurdu! 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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