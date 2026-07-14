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Giriş Tarihi: 14.07.2026 12:57

GSB 600 personel alımı başvuruları başladı! 2026 şartları, kadro dağılımı ve başvuru ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatındaki boş pozisyonlarda görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı kadrolarını kapsayan ilana lisans mezunları başvurabilecek. İşte, GSB 600 personel alımı başvurularına ilişkin bilgiler...

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GSB 600 personel alımı başvuruları başladı! 2026 şartları, kadro dağılımı ve başvuru ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alımı ilanı, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların dikkatini çekti. Farklı unvanlarda yapılacak alım için başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar duyurulurken adayların ilan şartlarını dikkatle incelemesi gerekecek. Kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve değerlendirme aşamalarına ilişkin bilgiler yayımlanan kılavuzda yer aldı.

GSB 600 personel alımı başvuruları başladı! 2026 şartları, kadro dağılımı ve başvuru ekranı

GSB 600 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 sözleşmeli personel alımı başvuruları 13 Temmuz 2026 saat 00.00'da başladı. Adaylar işlemlerini 17 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek.

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GSB 600 personel alımı başvuruları başladı! 2026 şartları, kadro dağılımı ve başvuru ekranı

GSB 600 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre toplam 600 sözleşmeli personel alınacak. Kadro dağılımı şu şekilde olacak:

  • 300 yurt yönetim personeli
  • 300 gençlik çalışanı

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GSB 600 personel alımı başvuruları başladı! 2026 şartları, kadro dağılımı ve başvuru ekranı

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti kullanılarak yapılacak. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının ilanını seçerek başvuru formunu doldurabilecek.

KARİYER KAPISI - KAMU İŞE ALIM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

GSB 600 personel alımı başvuruları başladı! 2026 şartları, kadro dağılımı ve başvuru ekranı

GSB 600 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla ilan edilen genel ve özel şartları taşıması gerekiyor. Başlıca koşullar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • 2024 KPSS B grubu P3 puan türünden en az 60 puan almak,
  • İlgili pozisyon için belirlenen lisans programından mezun olmak,
  • Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
  • Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,
  • Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
  • Herhangi bir kamu kurumunda görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

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