GSB 600 personel alımı başvuruları başladı! 2026 şartları, kadro dağılımı ve başvuru ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alımı ilanı, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların dikkatini çekti. Farklı unvanlarda yapılacak alım için başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar duyurulurken adayların ilan şartlarını dikkatle incelemesi gerekecek. Kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve değerlendirme aşamalarına ilişkin bilgiler yayımlanan kılavuzda yer aldı.