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GSB 600 personel alımı başvuruları başladı! 2026 şartları, kadro dağılımı ve başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 14.07.2026 12:57
GSB 600 personel alımı başvuruları başladı! 2026 şartları, kadro dağılımı ve başvuru ekranı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatındaki boş pozisyonlarda görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı kadrolarını kapsayan ilana lisans mezunları başvurabilecek. İşte, GSB 600 personel alımı başvurularına ilişkin bilgiler...