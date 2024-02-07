GSB GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SINAV TARİHLERİ | Gençlik Çalışan sınavı ne zaman, nerede, konuları neler?

SÖZLEŞMELİ GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Gençlik Çalışanı alımı sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Başvuruları onaylanan ve 2023 Yılı Gençlik Çalışanı Alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınavları 12 - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihleri ve yerleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.

Adaylar, kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihi ve saatinde aşağıda belirtilen adreste sözlü sınava katılabilecektir. Belirlenen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.