Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber GSB GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SINAV TARİHLERİ | Gençlik Çalışan sınavı ne zaman, nerede, konuları neler?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 16:33

GSB GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SINAV TARİHLERİ | Gençlik Çalışan sınavı ne zaman, nerede, konuları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1071 personel istihdam edileceği duyurulmuştu. Gençlik çalışanı alım ilanına başvurular 8 Ocak tarihinde sonlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar "GSB Gençlik çalışanı sınav tarihi ve yeri" sorgulamalarına başladılar. Sözlü sınava katılmaya hak kazananların başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden onaylandı ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, Gençlik Çalışan sınavı ne zaman, yeri neresi, konular neler?

GSB GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SINAV TARİHLERİ | Gençlik Çalışan sınavı ne zaman, nerede, konuları neler?

2024 GSB personel alımı KPSS ile yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik çalışanı alımı başvuruları 29 Aralık - 8 Ocak tarihleri arasında alındı. Başvuruları kabul edilen adaylar sözlü sınava katılacak. İşte, GSB gençlik çalışanı alımı sınav tarihi...

GSB GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SINAV TARİHLERİ | Gençlik Çalışan sınavı ne zaman, nerede, konuları neler?

2023 GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB tarafından paylaşılan duyuruda 2024 yılı sözleşmeli gençlik çalışanı alımı başvuruları 8 Ocak'ta bitti ve sözlü sınava katılmaya hak kazananların başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden onaylanmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GSB GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SINAV TARİHLERİ | Gençlik Çalışan sınavı ne zaman, nerede, konuları neler?

GSB BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

GSB GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SINAV TARİHLERİ | Gençlik Çalışan sınavı ne zaman, nerede, konuları neler?

GSB GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

2023 Yılı Gençlik Çalışanı Alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınavları 12 – 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da uygulanacak. Adaylar sınav tarihi ve yerini ise (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden görüntüleyebilecek.

GSB GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SINAV TARİHLERİ | Gençlik Çalışan sınavı ne zaman, nerede, konuları neler?

SÖZLEŞMELİ GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Gençlik Çalışanı alımı sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Başvuruları onaylanan ve 2023 Yılı Gençlik Çalışanı Alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınavları 12 - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihleri ve yerleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.

Adaylar, kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihi ve saatinde aşağıda belirtilen adreste sözlü sınava katılabilecektir. Belirlenen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

SON DAKİKA