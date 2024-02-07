GSB GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SINAV TARİHLERİ | Gençlik Çalışan sınavı ne zaman, nerede, konuları neler?

Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
16:33
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1071 personel istihdam edileceği duyurulmuştu. Gençlik çalışanı alım ilanına başvurular 8 Ocak tarihinde sonlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar "GSB Gençlik çalışanı sınav tarihi ve yeri" sorgulamalarına başladılar. Sözlü sınava katılmaya hak kazananların başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden onaylandı ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, Gençlik Çalışan sınavı ne zaman, yeri neresi, konular neler?