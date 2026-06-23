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GSB Gençlik Kampı başvuruları açıklandı! 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:04
GSB Gençlik Kampı başvuruları açıklandı! 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları nereden sorgulanır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği Yaz Gençlik Kampları kapsamında 2026 yılı ilk 5 dönem başvuru sonuçları erişime açıldı. Kamp programlarına başvuran binlerce genç, sonuçlarını sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor. İşte 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...