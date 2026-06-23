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Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:04

GSB Gençlik Kampı başvuruları açıklandı! 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları nereden sorgulanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği Yaz Gençlik Kampları kapsamında 2026 yılı ilk 5 dönem başvuru sonuçları erişime açıldı. Kamp programlarına başvuran binlerce genç, sonuçlarını sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor. İşte 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

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GSB Gençlik Kampı başvuruları açıklandı! 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları nereden sorgulanır?

2026 Yaz Gençlik Kampları için ilk 5 döneme ait yerleştirme sonuçları duyuruldu. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sorgulama ekranına yönelirken, henüz başvuru yapmayanlar ise kalan kamp dönemlerine ilişkin başvuru takvimini merak ediyor. Peki, diğer dönemler için başvurular hangi tarihlerde alınacak?

GSB Gençlik Kampı başvuruları açıklandı! 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları nereden sorgulanır?

GSB GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen gençlik kampları, bu yıl da Deniz / Mavi Kamplar ve Doğa / Yeşil Kamplar olmak üzere farklı yaş gruplarındaki gençleri ağırlayacak.

İlk 5 dönem için başvuru yapan gençler, sonuçlarını e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

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GSB Gençlik Kampı başvuruları açıklandı! 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları nereden sorgulanır?

Kamplara katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar kendilerine en yakın Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekmektedir.

Başvuru formunu teslim edeceği tarihte 18 yaşından küçük olan gençlerin, başvuru formlarını velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmeleri zorunludur.

Kesin kayıt sürecinde, başvuruda belirtilen öncelik durumlarına ilişkin belgelerin Gençlik Merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir. Belge sunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerlerine yedek adaylar atanacaktır.

GSB Gençlik Kampı başvuruları açıklandı! 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları nereden sorgulanır?

DİĞER KAMP DÖNEMLERİ İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

Kalan kamp dönemleri için başvurular 26 Temmuz 2026 tarihine kadar e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden devam edecektir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

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