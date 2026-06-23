GSB Gençlik Kampı başvuruları açıklandı! 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları nereden sorgulanır?

2026 Yaz Gençlik Kampları için ilk 5 döneme ait yerleştirme sonuçları duyuruldu. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sorgulama ekranına yönelirken, henüz başvuru yapmayanlar ise kalan kamp dönemlerine ilişkin başvuru takvimini merak ediyor. Peki, diğer dönemler için başvurular hangi tarihlerde alınacak?