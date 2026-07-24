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2026 GSB Gençlik Kampı başvurularında son günler: Gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır, kimler katılabilir?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 09:25
2026 GSB Gençlik Kampı başvurularında son günler: Gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır, kimler katılabilir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kamplarında başvuru sürecinin sonuna yaklaşıldı. Deniz ve doğa kamplarına katılmak isteyen gençler, yaş şartı ve başvuru adımlarını inceliyor. Peki, gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır, kimler katılabilir?