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Giriş Tarihi: 24.07.2026 09:25

2026 GSB Gençlik Kampı başvurularında son günler: Gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır, kimler katılabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kamplarında başvuru sürecinin sonuna yaklaşıldı. Deniz ve doğa kamplarına katılmak isteyen gençler, yaş şartı ve başvuru adımlarını inceliyor. Peki, gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır, kimler katılabilir?

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2026 GSB Gençlik Kampı başvurularında son günler: Gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır, kimler katılabilir?

Gençleri sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle buluşturan GSB Yaz Gençlik Kampları için başvurular devam ediyor. Kalan dönemlere katılmak isteyenlerin başvuru takvimini ve yaş gruplarına göre belirlenen koşulları dikkate alması gerekiyor.

2026 GSB Gençlik Kampı başvurularında son günler: Gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır, kimler katılabilir?

2026 GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2026 GSB Yaz Gençlik Kamplarının kalan dönemleri için başvurular 26 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. İşlemler, E-Genç sistemi üzerinden çevrim içi olarak tamamlanabilecek. İnternet üzerinden başvuru yapamayan gençler ise en yakın Gençlik Merkezinden destek alabilecek.

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2026 GSB Gençlik Kampı başvurularında son günler: Gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır, kimler katılabilir?

GENÇLİK KAMPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, e-genc.gsb.gov.tr adresindeki "Ulusal Kamp Başvurusu" ekranına girerek başvuru yapabilecek. Sistem, MERNİS'te kayıtlı ikamet adresine göre yönlendirme yapacak. Gençler "Alternatif İl" seçeneğini kullanarak farklı bir şehir üzerinden de kamp tercihinde bulunabilecek.

GSB ULUSAL KAMP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 GSB Gençlik Kampı başvurularında son günler: Gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır, kimler katılabilir?

GSB GENÇLİK KAMPLARINA KİMLER KATILABİLİR?

Yaz Gençlik Kamplarına 12 ile 25 yaş arasındaki gençler başvurabilecek. Yaş grupları doğum yılına göre belirlenecek.

Mavi (Deniz) Kampları:

  • 12-13 yaş grubu: 2013-2014 doğumlular
  • 14-15 yaş grubu: 2011-2012 doğumlular

Yeşil (Doğa) Kampları:

  • 16-17 yaş grubu: 2009-2010 doğumlular
  • 18-22 yaş grubu: 2004-2008 doğumlular
  • 23-25 yaş grubu: 2001-2003 doğumlular

2026 YAZ GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURU DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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