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Haberler Fotohaber GSB Personel Alımı 2026 | GSB 600 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.07.2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 14:30

GSB Personel Alımı 2026 | GSB 600 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ilan edilen 600 sözleşmeli personel alımı için resmi başvuru ekranı ön plana çıktı. Böylece "GSB 600 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?" soruları adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte GSB personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro dağılımlarına dair detaylar...

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GSB Personel Alımı 2026 | GSB 600 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

GSB 600 personel alımı, bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adayların gündeminde yer aldı. Alımların yurt yönetim hizmetleri ile gençlik hizmetleri alanlarında gerçekleştirileceği belirtilen 600 sözleşmeli personel alımı başvuruları belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda alınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu yeni istihdam hamlesine yönelik tüm süreç resmi ilan ile netleşmiş durumda

GSB Personel Alımı 2026 | GSB 600 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

GSB 600 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre başvurular 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 00.00'da başladı ve 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

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GSB Personel Alımı 2026 | GSB 600 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek.

Şahsen ya da posta yoluyla iletilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru yapacak adaylar, şartlarını taşıdıkları pozisyonlar arasından yalnızca bir pozisyon ve bir il için tercih yapabilecek

GSB 600 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB Personel Alımı 2026 | GSB 600 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

GSB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların ilan metninde belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekiyor. Bunlardan bazıları şunlar:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak.

- Başvurulacak kadroya ilişkin eğitim şartını karşılamak.

- İlanda belirtilen diğer özel koşulları taşımak.

Her kadro için kontenjanın üç katı kadar aday KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılacak.

GSB Personel Alımı 2026 | GSB 600 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

Resmi ilana göre toplam 600 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

  • 300 Yurt Yönetim Personeli
  • 300 Gençlik Çalışanı

Alımlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında bulunan il müdürlüklerinde gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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