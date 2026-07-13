GSB Personel Alımı 2026 | GSB 600 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

Resmi ilana göre toplam 600 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

300 Yurt Yönetim Personeli

300 Gençlik Çalışanı

Alımlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında bulunan il müdürlüklerinde gerçekleştirilecek.