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GSB Personel Alımı 2026 | GSB 600 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.07.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 14:30
GSB Personel Alımı 2026 | GSB 600 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ilan edilen 600 sözleşmeli personel alımı için resmi başvuru ekranı ön plana çıktı. Böylece "GSB 600 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?" soruları adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte GSB personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro dağılımlarına dair detaylar...