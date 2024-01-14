GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek.

Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

GSB personel alımı sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Sonuçlara ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.