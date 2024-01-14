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Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 17:14

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları son buldu. Bakanlık bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilecek GSB 1071 gençlik çalışanı alımı başvuru işlemleri 29 Aralık 2023 - 8 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında işlemlerini gerçekleştiren adayların gözü kulağı sonuçlar için Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki; GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 1071 GSB personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı.

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 sözleşmeli personel alımı başvuruları 29 Aralık 2023 - 8 Ocak 2024 tarihleri arasında alındı. GSB 1071 gençlik çalışanı alımı ilanına 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olan ve belirtilen puan türünde asgari 50 puan almış olan kişiler başvuru yapabildi. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Peki; GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 1071 GSB personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı.

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı

GSB 2 BİN 21 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

Gençlik hizmetleri alanında istihdam edilecek 1071 sözleşmeli gençlik çalışanı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU TAMAMLANDI!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihleri arasında tamamladı.

Başvurular, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapıldı.

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek.

Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

GSB personel alımı sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Sonuçlara ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

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