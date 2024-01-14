Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
17:14
GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları son buldu. Bakanlık bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilecek GSB 1071 gençlik çalışanı alımı başvuru işlemleri 29 Aralık 2023 - 8 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında işlemlerini gerçekleştiren adayların gözü kulağı sonuçlar için Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki; GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 1071 GSB personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı.