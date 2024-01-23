Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
15:08
GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 1071 personel alımı başvuru sonucu sorgulama
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 sözleşmeli personel alımı başvuruları geride kaldı. GSB 1071 gençlik çalışanı için Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurularda 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olma ve belirtilen puan türünde asgari 50 puan alma şartı aranmıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. KPSS puan üstünlüğüne göre adaylar sözlü sınava çağrılacak. Peki; GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…