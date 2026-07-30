Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber GSB Personel Alımı Sonuçları: Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:26

GSB Personel Alımı Sonuçları: Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere ilan edilen 550 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci tamamlandı. Farklı unvanlarda yapılan başvuruların ardından adayların gözü, sonuçların açıklanacağı resmi duyuruya çevrildi. Peki, "2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanacak?" İşte detaylar...

  • ABONE OL
GSB Personel Alımı Sonuçları: Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katılım sağladığı 2026 yılı 550 sözleşmeli personel alımı maratonunda değerlendirme aşamasına geçildi. e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla alınan başvuruların sona ermesiyle birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Böylece GSB 550 personel alımı sonuçları sorgulama tarihi ve durumu ön plana çıktı.

GSB Personel Alımı Sonuçları: Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB 550 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 550 sözleşmeli personel alımı kapsamında başvuru süreci 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.00'da başladı. Adayların başvuruları elektronik ortamda 24 Temmuz 2026 Cuma günü 17.00 saatinde sona erdi. Böylece adaylar için sonuç heyecanı başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GSB Personel Alımı Sonuçları: Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB 550 personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Yapılacak değerlendirmeyle her pozisyon için kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sonuçlar ile sözlü sınav tarihleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar başvuru durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.

GSB Personel Alımı Sonuçları: Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Bakanlığın taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere alınacak 550 sözleşmeli personelin branş ve kontenjan dağılımı şöyle:

Diyetisyen 100 kişi
Psikolog 150 kişi
Sosyal çalışmacı 300 kişi
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA