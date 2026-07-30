GSB Personel Alımı Sonuçları: Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB 550 personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Yapılacak değerlendirmeyle her pozisyon için kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sonuçlar ile sözlü sınav tarihleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar başvuru durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.