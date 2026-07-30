Haberler
Fotohaber
GSB Personel Alımı Sonuçları: Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:26
GSB Personel Alımı Sonuçları: Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere ilan edilen 550 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci tamamlandı. Farklı unvanlarda yapılan başvuruların ardından adayların gözü, sonuçların açıklanacağı resmi duyuruya çevrildi. Peki, "2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanacak?" İşte detaylar...