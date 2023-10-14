Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 11:30

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI TABAN PUANLARI 2023 | KYK yurt yönetim personeli alımı taban puanları ve kazanan isim listesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurtlarında görevlendirilecek 1453 yurt yönetim personel alımı sonuçları açıklandı. Başvuruları 6-10 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinde tamamlanan GSB yurt yönetim personeli sözlü sınavları 23-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu noktada Türkiye Geneli 1453 Personel alımı sonuçları ve taban puanları merak ediliyor. Bildiğiniz gibi yurt Yönetim personeli alımları KPSS Puanı ile yapılıyor. Peki, KYK yurt personeli alımı taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı taban puanları ve isim listesi...