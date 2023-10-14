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Haberler Fotohaber GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI TABAN PUANLARI 2023 | KYK yurt yönetim personeli alımı taban puanları ve kazanan isim listesi
Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 11:30

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI TABAN PUANLARI 2023 | KYK yurt yönetim personeli alımı taban puanları ve kazanan isim listesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurtlarında görevlendirilecek 1453 yurt yönetim personel alımı sonuçları açıklandı. Başvuruları 6-10 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinde tamamlanan GSB yurt yönetim personeli sözlü sınavları 23-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu noktada Türkiye Geneli 1453 Personel alımı sonuçları ve taban puanları merak ediliyor. Bildiğiniz gibi yurt Yönetim personeli alımları KPSS Puanı ile yapılıyor. Peki, KYK yurt personeli alımı taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı taban puanları ve isim listesi...

GSB yurt yönetim personeli alımı taban puanları ve isim listesi 2023! GSB yurt yönetim personeli alımı taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB yurt yönetim personeli alımı taban puanları 2023 gündemi meşgul ediyor. Bilindiği üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Yönetim personeli alımı için başvurular 10 Ekim 2023 tarihinde sona ermişti. KYK yurt personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı duyurusunun Bakanlık tarafından paylaşılmasının ardından GSB 1458 KYK yurt personeli alımı taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları merak konusu oldu. GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları isim listesi gündemde. İşte, KYK yurt yönetim personeli taban puanları ve isim listesi 2023…

GSB yurt yönetim personeli alımı taban puanları ve isim listesi 2023! GSB yurt yönetim personeli alımı taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 YILI 1453 YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI YAPILACAK!
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 Ekim 2023 tarihi ile yayımlanmış olan ilana göre 2023 yılı Yurt Yönetim personeli alımı başvuruları 6 - 10 Ekim 2023 tarihi ile alındı. Buna göre GSB türkiye geneli Yurtlarda görevlendirilmek üzere;

609 Erkek Yurt Yönetim personeli,
844 Kadın Yurt Yönetim personeli,
alımı yapacak. Alımlar 8 Farklı Grupta gerçekleştirilecek olup farklı eğitim seviyelerine sahip adaylar alınacaktır.

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GSB yurt yönetim personeli alımı taban puanları ve isim listesi 2023! GSB yurt yönetim personeli alımı taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Adaylar başvurularını, 06 Ekim 2023-10 Ekim 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Adaylar başvuru sonuçlarını isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden Sınavlarım/Mülakatlarım başlığı altından sorgulayabiiyor.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB yurt yönetim personeli alımı taban puanları ve isim listesi 2023! GSB yurt yönetim personeli alımı taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB YURT YÖNETİM PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?
Bakanlıkça KYK yurtlarında görevlendirilmek üzere yapılan yurt yönetim personeli alımı için başvuru sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ilan edildi.

Adaylar yurt yönetim personeli sözlü sınavına ise 23-27 Ekim 2023 tarihlerinde katılım sağlayacak. Adayların sınav giriş bilgileri de aynı adresten erişime sunulmuştur. Sınavlar Ankara Mamak'ta gerçekleşecek.

GSB yurt yönetim personeli alımı taban puanları ve isim listesi 2023! GSB yurt yönetim personeli alımı taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI TABAN PUANLARI

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