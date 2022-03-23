Gülmek Sözleri: Arkadaşa, Sevgiliye Gülümsemekle ve Gülmek İle İlgili Sözler ve Mesajlar

Gülmek, gülümsemek ruhumuzdaki enerjiyi pozitife çevirmenin en kolay yoludur. Gülmek stresi yok eden yegane duygulardan biridir. Hatta öyle bir şeydir ki güldüğümüz zaman hastalıkların bile çabucak vücudu terk ettiği, virüsleri hızlıca yok eden bir harekettir gülmek. Ayrıca, birisiyle ilk kez tanıştığımız zaman gülümsememiz, tatlı tebessümlerimizle karşılık vermeyi bilirsek ilk izlenimlerimiz için her zaman artı bir özellik olur. Hayata bakışımızı değiştiren bu ifadeyle ilgili olarak gülmek sözleri de sıkça kullanılmakta ve bu duyguya dair hisleri sözcüklere dökme yoluna başvurulmaktadır. Sizler de bu galeride yer alan gülmek sözleri ile hislerinizi yansıtabilirsiniz. İşte arkadaşa ya da sevgiliye gönderilecek, sosyal medyada paylaşılacak gülmek ile ilgili sözler ve mesajlar.