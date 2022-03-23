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Haberler FotoHaber Gülmek Sözleri: Arkadaşa, Sevgiliye Gülümsemekle ve Gülmek İle İlgili Sözler ve Mesajlar
Giriş Tarihi: 23.03.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 10:11

Gülmek Sözleri: Arkadaşa, Sevgiliye Gülümsemekle ve Gülmek İle İlgili Sözler ve Mesajlar

Gülmek, gülümsemek ruhumuzdaki enerjiyi pozitife çevirmenin en kolay yoludur. Gülmek stresi yok eden yegane duygulardan biridir. Hatta öyle bir şeydir ki güldüğümüz zaman hastalıkların bile çabucak vücudu terk ettiği, virüsleri hızlıca yok eden bir harekettir gülmek. Ayrıca, birisiyle ilk kez tanıştığımız zaman gülümsememiz, tatlı tebessümlerimizle karşılık vermeyi bilirsek ilk izlenimlerimiz için her zaman artı bir özellik olur. Hayata bakışımızı değiştiren bu ifadeyle ilgili olarak gülmek sözleri de sıkça kullanılmakta ve bu duyguya dair hisleri sözcüklere dökme yoluna başvurulmaktadır. Sizler de bu galeride yer alan gülmek sözleri ile hislerinizi yansıtabilirsiniz. İşte arkadaşa ya da sevgiliye gönderilecek, sosyal medyada paylaşılacak gülmek ile ilgili sözler ve mesajlar.

Gülmek Sözleri: Arkadaşa, Sevgiliye Gülümsemekle ve Gülmek İle İlgili Sözler ve Mesajlar

Gülmenin ve gülümsemenin değeri her zaman büyük yazarlar ve ikonlar tarafından bilinmiştir. Bu nedenle tarih boyunca gülümsemenin konu olduğu sözler yankı etkisi yapmış, gülmek sözleri önemsenmiştir. Günümüzde de hala sevdiklerimize ansızın paylaşmak istediğimiz, bayram ya da özel günlerde söylediğimiz, mesaj olarak ilettiğimiz gülümsemekle ve gülmekle ilgili sözler ve mesajlara başvuruluyor. Bu yazımızda gülmek ve gülümsemekle ilgili, sevdiklerinizle paylaşmaktan mutluluk duyacağınız sözleri sıraladık. İşte en güzel gülmek sözleri...

Gülmek Sözleri: Arkadaşa, Sevgiliye Gülümsemekle ve Gülmek İle İlgili Sözler ve Mesajlar

Gülmek İle İlgili Sözler

Gülmek ve gülümseme eyleminin yarattığı olumlu etkiler bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yapılan bilimsel araştırmalarda insan güldüğü zaman kan basıncı azalıyor, anksiyete azalıyor, daha iyi nefes almayı sağlıyor, kardiyovasküler sistemi düzenliyor. Bunların yanı sıra gülümsemek, bağışıklık sistemini düzenliyor, stres hormonunu yok ederken kas ve sinir gerginliğini ortadan kaldırıyor. Ayrıca gülmenin kalp hastalıkları riskini de olumlu ölçüde azalttığı bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. İçimizi ısıtan, mutluluk yayan, bizleri iyileştiren ve güzelleştiren gülme eylemiyle alakalı birçok önemli sözleri aşağıda listeledik.

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Gülmek Sözleri: Arkadaşa, Sevgiliye Gülümsemekle ve Gülmek İle İlgili Sözler ve Mesajlar

Bedeli ölçülemeyecek ama en maliyetsiz eylem, gülümsemektir.

Hayata meydan okumanın en önemli silahıdır gülmek.

Gülmek Sözleri: Arkadaşa, Sevgiliye Gülümsemekle ve Gülmek İle İlgili Sözler ve Mesajlar

Gülüşünü esirgeme insanlardan, cömertliğini konuşsunlar dilden dile.

Pes etme, kalk toparlan. Bir gülüşünle yeniden başlat hayatı.

Gülmek Sözleri: Arkadaşa, Sevgiliye Gülümsemekle ve Gülmek İle İlgili Sözler ve Mesajlar

Hiçbir suret yoktur ki güldüğünde güzelleşmesin.

Birlikte gülmediğin birine aşık olamazsın.

Gülmek Sözleri: Arkadaşa, Sevgiliye Gülümsemekle ve Gülmek İle İlgili Sözler ve Mesajlar

Güzel bir gülüş, karanlıklarda kalan bir eve giren güneş ışığı gibidir.

Hatırlayıp üzülmek yerine, unutup gülmeyi tercih edin.

Gülmek Sözleri: Arkadaşa, Sevgiliye Gülümsemekle ve Gülmek İle İlgili Sözler ve Mesajlar

Ne halin varsa gül!

Kana en hızlı karışan ilaç tebessümdür.

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