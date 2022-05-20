Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:28

Gümrü Antlaşması, Türkiye tarihi açısından büyük öneme sahip bir antlaşmadır. Bu antlaşma, Kurtuluş Savaşı sonrası imzalanan pek çok antlaşmalardan birisidir. Gümrü antlaşması önemli sonuçları olan bir antlaşmadır. TBMM'nin imzalamış olduğu ilk antlaşma olan Gümrü Antlaşması tarihi konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. En çok araştırılan konular arasında yer alan Gümrü antlaşmasının ne olduğu merak edilmiştir. Gümrü Antlaşması Tarihi, Gümrü Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri hakkında merak edilen her şey bu yazımızda sizlerle.