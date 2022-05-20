Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Gümrü Antlaşması Tarihi - Gümrü Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri
Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:28

Gümrü Antlaşması Tarihi - Gümrü Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri

Gümrü Antlaşması, Türkiye tarihi açısından büyük öneme sahip bir antlaşmadır. Bu antlaşma, Kurtuluş Savaşı sonrası imzalanan pek çok antlaşmalardan birisidir. Gümrü antlaşması önemli sonuçları olan bir antlaşmadır. TBMM'nin imzalamış olduğu ilk antlaşma olan Gümrü Antlaşması tarihi konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. En çok araştırılan konular arasında yer alan Gümrü antlaşmasının ne olduğu merak edilmiştir. Gümrü Antlaşması Tarihi, Gümrü Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri hakkında merak edilen her şey bu yazımızda sizlerle.

Gümrü Antlaşması Tarihi - Gümrü Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri

Gümrü Antlaşması, TBMM'nin imzalamış olduğu ilk uluslararası antlaşmadır. Kurutuluş Savaşı sırasında imzalanan bu antlaşma büyük öneme sahiptir. Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve Sevr Barış Antlaşması'nı imzalaması üzerine pek çok milli hareket başlamıştır. Doğu bölgesinde Ermeniler ile yapılan mücadelenin sonucunda Gümrü Antlaşması büyük ses getirmiştir. Türk tarihi için önemli sonuçları olan bu antlaşmanın detayları sıklıkla araştırılmıştır. Gümrü Antlaşması tarihi, önemi, tarafları, maddeleri, neden ve sonuçları bu noktada büyük öneme sahiptir. Antlaşmanın ne zaman ortaya çıktığı, sebepleri ve sonuçları merak edilmiştir. Gümrü Antlaşması tarihi dışında Türk milletini etkileyen maddeleri de önem arz etmiştir.

Gümrü Antlaşması Tarihi - Gümrü Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri

Gümrü Antlaşması

Gümrü Antlaşması, 3 Aralık 1920 yılında TBMM ile Ermeniler arasında imzalanan bir antlaşmadır. TBMM'nin uluslararası anlamda imzalamış olduğu ilk antlaşma olması açısından büyük öneme sahiptir. Bu antlaşma Osmanlı devleti adına Kazım Karabekir tarafından Ermeniler ile yapılan bir antlaşmadır. Ermeniler mağlup olduktan sonra Türk topraklarını terk etmişlerdir. Sınırları belirlemek için Kazım Karabekir ile karşı taraf arasında Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gümrü Antlaşması Tarihi - Gümrü Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri

Gümrü Antlaşması Kimler Arasında İmzalanmıştır?

Gümrü Antlaşması TBMM ile Ermeniler arasında gerçekleşen bir antlaşmadır. Ermeniler doğu illerinin Türklere ait olduğunu bu antlaşma sonucunda kabul etmiştir. 3 Aralık 1920 yılında imzalanan bu antlaşma TBMM'nin önemini ortaya koymuştur.

Gümrü Antlaşması Tarihi - Gümrü Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri

Gümrü Antlaşması Kimler Arasında İmzalanmıştır Önemi Nedir?

TBMM ile Ermeniler arasında imzalanan Gümrü Antlaşması, Türk tarihinde büyük öneme sahip bir antlaşmadır. Bu antlaşma TBMM tarafından imzalanmış ilk antlaşma olması bakımından büyük öneme sahiptir. Bu antlaşma aynı zamanda TBMM'nin ilk siyasi zaferi olarak dikkat çekmiştir. Bu resmi antlaşmada ilk kez Türkiye adından söz edilmiştir. Ermenilerin büyük Ermenistan hayali de Gümrü Antlaşması ile birlikte son bulmuştur.

Gümrü Antlaşması Tarihi - Gümrü Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Maddeleri

Gümrü Antlaşması Tarihi

Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920 yılında imzalanmış önemli bir antlaşmadır. Bu antlaşma TBMM ile Ermeniler arasında yapılmıştır. Anlaşmaya ayrıca Osmanlı Devleti, Rusya ve Ermenistan da katılmıştır. Kurutuluş Savaşı sırasında yaşanan bu antlaşmanın metinleri ise Türkçe ve Ermeniceden oluşmuştur.

SON DAKİKA