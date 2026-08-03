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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları
Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:56
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları
Haftanın ilk işlem gününde altın piyasalarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar gram, çeyrek ve bilezik fiyatlarını anlık olarak araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu ve piyasada son durum ne? İşte 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü canlı ve güncel alış-satış değerleri...