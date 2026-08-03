GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları

Yeni günün başlaması ile altın fiyatları sorgulamaları gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren canlı grafikler üzerinden takip edilen piyasa fiyat verileri şu şekilde: