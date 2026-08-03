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Haberler Fotohaber Yaşam GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları
Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:56

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasalarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar gram, çeyrek ve bilezik fiyatlarını anlık olarak araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu ve piyasada son durum ne? İşte 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü canlı ve güncel alış-satış değerleri...

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları

Yeni günün başlaması ile altın fiyatları sorgulamaları gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren canlı grafikler üzerinden takip edilen piyasa fiyat verileri şu şekilde:

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

3 Ağustos 2026 Alış Satış Fark

Gram Altın

 6.211,47 6.212,45 0,60%
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI

3 Ağustos 2026 Alış Satış Fark
Çeyrek Altın 10.029,00 10.137,00

-0,66%
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3 Ağustos 2026 Alış Satış Fark

Cumhuriyet Altını

 40.661,00
 41.276,00
 0,06%

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları

ATA ALTIN FİYATI

3 Ağustos 2026 Alış Satış Fark

Ata Altın

 40.671,00 41.354,00
-0,50%
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

3 Ağustos 2026 Alış Satış Fark

22 Ayar Bilezik

 5.597,17
 5.805,18 -0,66%

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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