Güncel Baraj Doluluk Oranları 24 Temmuz 2026 | İSKİ ile İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan verilere göre 24 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 56,63 oldu.