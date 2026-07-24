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Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 16:29

Güncel Baraj Doluluk Oranları 24 Temmuz 2026 | İSKİ ile İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Güncel İSKİ baraj doluluk oranları verileri paylaşıldı. Yaz aylarının ortasında sıcaklıkların artması ve artan su tüketimiyle birlikte İstanbul'a su sağlayan barajların seviyelerindeki durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, "24 Temmuz 2026 İSKİ ile İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte doluluk oranları listesi ve tüm detaylar...

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Güncel Baraj Doluluk Oranları 24 Temmuz 2026 | İSKİ ile İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Yaz aylarında yağış durumunun öne çıktığı bugünlerde milyonlarca İstanbullu, megakentin su kaynaklarındaki son durumu yakından takip ediyor. Böylece İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) taarfından paylaşılan 24 Temmuz 2026 baraj doluluk oranları raporu gündeme geldi.

Güncel Baraj Doluluk Oranları 24 Temmuz 2026 | İSKİ ile İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan verilere göre 24 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 56,63 oldu.

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Güncel Baraj Doluluk Oranları 24 Temmuz 2026 | İSKİ ile İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

24 TEMMUZ 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin açıkladığı güncel verilere göre barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Elmalı %86.39
Ömerli %80,03
Darlık %74,3
Alibey %54,71

Güncel Baraj Doluluk Oranları 24 Temmuz 2026 | İSKİ ile İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Terkos %47,08
Büyükçekmece %40,49
Kazandere %31,61
Sazlıdere %33,33
Pabuçdere %27,21
Istrancalar %31,36

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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