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Güncel Baraj Doluluk Oranları 24 Temmuz 2026 | İSKİ ile İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 16:29
Güncel Baraj Doluluk Oranları 24 Temmuz 2026 | İSKİ ile İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Güncel İSKİ baraj doluluk oranları verileri paylaşıldı. Yaz aylarının ortasında sıcaklıkların artması ve artan su tüketimiyle birlikte İstanbul'a su sağlayan barajların seviyelerindeki durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, "24 Temmuz 2026 İSKİ ile İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte doluluk oranları listesi ve tüm detaylar...