GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.01.2026 20:50
2026 yılıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşları yeni personel alım ilanlarını peş peşe yayımlamaya başladı. KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere bakanlıklar, belediyeler ve bağlı kamu kurumlarında farklı kadro ve pozisyonlar için başvurular alınacak. Adaylar ise başvuru şartlarını ve başvuru sürecini araştırıyor. Peki, kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılır?