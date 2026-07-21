GÜNCEL MSÜ TABAN PUANLARI 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puanları kaç?

YKS sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte üniversite tercih sürecine odaklanan adaylar, MSÜ için de geçmiş dönem puanlarını araştırmaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanları açıklanmıştı. İşte güncel puanlar...