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Haberler Fotohaber GÜNCEL MSÜ TABAN PUANLARI 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puanları kaç?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:57

GÜNCEL MSÜ TABAN PUANLARI 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puanları kaç?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde yeniden MSÜ taban puanları yer aldı. 2026 MSÜ tercih sürecinde Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için geçmiş yıl yerleştirme puanları merak ediliyor.İşte MSÜ taban puanları...

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GÜNCEL MSÜ TABAN PUANLARI 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puanları kaç?

YKS sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte üniversite tercih sürecine odaklanan adaylar, MSÜ için de geçmiş dönem puanlarını araştırmaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanları açıklanmıştı. İşte güncel puanlar...

GÜNCEL MSÜ TABAN PUANLARI 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puanları kaç?

2026 MSÜ TABAN PUANLARI

Hava Harp Okulu - Sayısal Erkek 343,58976- Kadın 332,23765

Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) Sayısal - Erkek 291,29010 - Kadın 334,05291

Kara Harp Okulu - Eşit Ağırlık - Erkek 285,65800 - Kadın 343,53073

Kara Harp Okulu - Sözel - Erkek - 315,61319

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GÜNCEL MSÜ TABAN PUANLARI 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puanları kaç?

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO - Genel Erkek - 253,91753 - Kadın 319,12900

GÜNCEL MSÜ TABAN PUANLARI 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puanları kaç?

BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Erkek - 118,71933 - Kadın 148,70386

Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Erkek 120,30154

Bando MYO (Tercihleri arasında Bando Olan) Erkek - 248,18728

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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