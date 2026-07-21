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GÜNCEL MSÜ TABAN PUANLARI 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puanları kaç?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:57
GÜNCEL MSÜ TABAN PUANLARI 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puanları kaç?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde yeniden MSÜ taban puanları yer aldı. 2026 MSÜ tercih sürecinde Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için geçmiş yıl yerleştirme puanları merak ediliyor.İşte MSÜ taban puanları...