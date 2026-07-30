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Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:20

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI! e-Devlet ile 2027 Hac kesin kayıt ne zaman, nasıl yapılır?

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında kesin kayıt süreci için beklenen açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurada kesin kayıt hakkı elde eden adayların kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. Peki, 2027 hac kesin kayıtları ne zaman yapılacak, e-Devlet hac kesin kayıt ekranına nasıl giriş yapılır? İşte süreçle ilgili merak edilen tüm detaylar...

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HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI! e-Devlet ile 2027 Hac kesin kayıt ne zaman, nasıl yapılır?

2027 hac kesin kayıt tarihleri, başvuru adımları ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılar belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI! e-Devlet ile 2027 Hac kesin kayıt ne zaman, nasıl yapılır?

2027 YILI HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığını duyurdu.

Hac kesin kayıtları 30 Temmuz - 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

İşte, kayıt ekranı;

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HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI! e-Devlet ile 2027 Hac kesin kayıt ne zaman, nasıl yapılır?

HAC KESİN KAYIT EKRANI (e-DEVLET)

Hac kesin kayıtları e-Devlet üzerinden yapılacak.

HAC KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI! e-Devlet ile 2027 Hac kesin kayıt ne zaman, nasıl yapılır?

2027 YILI HAC KESİN KAYITLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri, kura sırası gözetilerek 24 Ağustos - 01 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2027 yılı haccı için kesin kayıt hakkı elde edenlerden kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, ek kayıt süresinde belgelendirilebilir mücbir sebepler ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı olmadıkça kesin kayıt hakkı verilmeyecek, aynı yılda kayıt yaptırmayanlara ise müteakip yıllarda kesin kayıt hakkı tanınmayacak.

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI! e-Devlet ile 2027 Hac kesin kayıt ne zaman, nasıl yapılır?

DİYANET'TEN ÖNEMLİ HATIRLATMA!

Hacca gidecek vatandaşlarımızın pasaportlarının geçerlilik süresi, en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar olacak.

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI! e-Devlet ile 2027 Hac kesin kayıt ne zaman, nasıl yapılır?

İLK KAFİLE 17 NİSAN'DA YOLA ÇIKACAK

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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