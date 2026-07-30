HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI! e-Devlet ile 2027 Hac kesin kayıt ne zaman, nasıl yapılır?

2027 hac kesin kayıt tarihleri, başvuru adımları ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılar belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.