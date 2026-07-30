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HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI! e-Devlet ile 2027 Hac kesin kayıt ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:20
HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI! e-Devlet ile 2027 Hac kesin kayıt ne zaman, nasıl yapılır?
2027 yılı hac organizasyonu kapsamında kesin kayıt süreci için beklenen açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurada kesin kayıt hakkı elde eden adayların kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. Peki, 2027 hac kesin kayıtları ne zaman yapılacak, e-Devlet hac kesin kayıt ekranına nasıl giriş yapılır? İşte süreçle ilgili merak edilen tüm detaylar...