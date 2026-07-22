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HAC KESİN KAYIT TARİHİ: Diyanet açıkladı! Hac kesin kayıtlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:23
HAC KESİN KAYIT TARİHİ: Diyanet açıkladı! Hac kesin kayıtlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
2027 yılı hac organizasyonu kapsamında yürütülen süreçte adayların gündemindeki konuların başında kesin kayıt tarihleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte hac kesin kayıtlarının hangi tarihler arasında yapılacağı netlik kazandı. Hacı adayları, kayıt sürecine ilişkin tarihleri ve başvuru detaylarını araştırmayı sürdürüyor.