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Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:23

HAC KESİN KAYIT TARİHİ: Diyanet açıkladı! Hac kesin kayıtlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında yürütülen süreçte adayların gündemindeki konuların başında kesin kayıt tarihleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte hac kesin kayıtlarının hangi tarihler arasında yapılacağı netlik kazandı. Hacı adayları, kayıt sürecine ilişkin tarihleri ve başvuru detaylarını araştırmayı sürdürüyor.

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HAC KESİN KAYIT TARİHİ: Diyanet açıkladı! Hac kesin kayıtlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2027 hac kesin kayıt takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Hacı adayları, kesin kayıt işlemlerinin başlayacağı tarihleri ve kayıt sürecine ilişkin ayrıntıları yakından takip ediyor. Kayıtlar, açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. İşte, detaylar...

HAC KESİN KAYIT TARİHİ: Diyanet açıkladı! Hac kesin kayıtlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlamayan adaylar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak takvimin takip edilmesi gerekiyor.

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HAC KESİN KAYIT TARİHİ: Diyanet açıkladı! Hac kesin kayıtlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İLK KAFİLE 17 NİSAN'DA YOLA ÇIKACAK

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

HAC KESİN KAYIT TARİHİ: Diyanet açıkladı! Hac kesin kayıtlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilmişti.

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HAC KESİN KAYIT TARİHİ: Diyanet açıkladı! Hac kesin kayıtlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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