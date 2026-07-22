HAC KESİN KAYIT TARİHİ: Diyanet açıkladı! Hac kesin kayıtlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilmişti.

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