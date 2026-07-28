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HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ | Diyanet ile 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:06
HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ | Diyanet ile 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?
2027 hac kurası sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte hac ibadetini yerine getirmeye hak kazanan adaylar için kayıt süreci gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, kesin kayıt tarihleri ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvuru işlemlerine ilişkin takvimi açıkladı. Kura sonucunda kayıt hakkı kazanan adayların belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kesin kayıt takvimi, başvuru adımları ve sürece ilişkin ayrıntılar hacı adayları tarafından yakından takip ediliyor.