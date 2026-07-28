HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ | Diyanet ile 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?

2027 hac organizasyonu için kesin kayıt süreci, hacı adaylarının yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kayıt takvimi doğrultusunda, hac hakkı elde eden adaylar işlemlerini belirlenen tarihlerde gerçekleştirecek. Kesin kayıt tarihleri, başvuru yöntemi ve kayıt aşamalarına ilişkin ayrıntılar ise vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.