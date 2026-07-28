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Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:06

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ | Diyanet ile 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?

2027 hac kurası sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte hac ibadetini yerine getirmeye hak kazanan adaylar için kayıt süreci gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, kesin kayıt tarihleri ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvuru işlemlerine ilişkin takvimi açıkladı. Kura sonucunda kayıt hakkı kazanan adayların belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kesin kayıt takvimi, başvuru adımları ve sürece ilişkin ayrıntılar hacı adayları tarafından yakından takip ediliyor.

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HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ | Diyanet ile 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?

2027 hac organizasyonu için kesin kayıt süreci, hacı adaylarının yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kayıt takvimi doğrultusunda, hac hakkı elde eden adaylar işlemlerini belirlenen tarihlerde gerçekleştirecek. Kesin kayıt tarihleri, başvuru yöntemi ve kayıt aşamalarına ilişkin ayrıntılar ise vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ | Diyanet ile 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?

2027 HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos 2026 tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

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HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ | Diyanet ile 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?

İLK HAC KAFİLESİ NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

2027 hac organizasyonu takvimine göre hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında, Türkiye'ye dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 döneminde yapılması öngörülüyor.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, hac yolculuğu öncesinde adaylara yönelik eğitim programları ve bilgilendirme seminerleri düzenleyerek hac ibadetinin usul ve uygulamalarına ilişkin rehberlik hizmeti sunacak.

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ | Diyanet ile 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?

HAC BOŞ KONTENJAN KAYITLARI NE ZAMAN?

Hac organizasyonunda boş kalan kontenjanlar, kura sıralaması esas alınarak 24 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında doldurulacak.

2027 hac organizasyonu kapsamında kesin kayıt hakkı kazandığı halde belirlenen süre içinde kaydını tamamlamayan adaylara, yalnızca belgelenebilir mücbir sebeplerin bulunması ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onay vermesi halinde ek kayıt imkânı sağlanacak. Bu şartları taşımayanlar kesin kayıt hakkından yararlanamayacak. Ayrıca, ilgili yıl içerisinde kaydını yaptırmayan adaylara sonraki yıllarda kesin kayıt hakkı tanınmayacak.

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ | Diyanet ile 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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