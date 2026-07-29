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HAC KESİN KAYITLARI BAŞLIYOR! 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:42
HAC KESİN KAYITLARI BAŞLIYOR! 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
2027 yılı hac organizasyonu kapsamında kesin kayıt süreci başlıyor. Hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden adaylar, belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlayarak kutsal topraklara gitme hakkını kesinleştirecek. Kesin kayıt takvimi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.