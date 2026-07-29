HAC KESİN KAYITLARI BAŞLIYOR! 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

2027 hac kesin kayıtları için beklenen süreç başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlayabilecek. Kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı ve izlenecek adımlar, hacı adaylarının gündemindeki yerini koruyor.