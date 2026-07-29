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Haberler Fotohaber HAC KESİN KAYITLARI BAŞLIYOR! 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:42

HAC KESİN KAYITLARI BAŞLIYOR! 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında kesin kayıt süreci başlıyor. Hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden adaylar, belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlayarak kutsal topraklara gitme hakkını kesinleştirecek. Kesin kayıt takvimi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

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HAC KESİN KAYITLARI BAŞLIYOR! 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

2027 hac kesin kayıtları için beklenen süreç başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlayabilecek. Kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı ve izlenecek adımlar, hacı adaylarının gündemindeki yerini koruyor.

HAC KESİN KAYITLARI BAŞLIYOR! 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

2027 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2027 yılı haccı için kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarımız, kesin kayıt işlemlerini 30 Temmuz - 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

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HAC KESİN KAYITLARI BAŞLIYOR! 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

2027 YILI HAC KESİN KAYITLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri, kura sırası gözetilerek 24 Ağustos - 01 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2027 yılı haccı için kesin kayıt hakkı elde edenlerden kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, ek kayıt süresinde belgelendirilebilir mücbir sebepler ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı olmadıkça kesin kayıt hakkı verilmeyecek, aynı yılda kayıt yaptırmayanlara ise müteakip yıllarda kesin kayıt hakkı tanınmayacak.

HAC KESİN KAYITLARI BAŞLIYOR! 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

DİYANET'TEN ÖNEMLİ HATIRLATMA!

Hacca gidecek vatandaşlarımızın pasaportlarının geçerlilik süresi, en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar olacak.

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HAC KESİN KAYITLARI BAŞLIYOR! 2027 Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

İLK KAFİLE 17 NİSAN'DA YOLA ÇIKACAK

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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