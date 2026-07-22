HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Hac kura çekimi saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir?

Hacı adaylarının merakla beklediği 2027 hac kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura çekiminin saat kaçta başlayacağı ve canlı yayının nereden izlenebileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Adaylar kura çekimini YouTube üzerinden anlık olarak takip edebilecek.