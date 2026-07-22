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HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Hac kura çekimi saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 09:37
HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Hac kura çekimi saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir?
2027 yılı hac organizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek hac kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce hacı adayının yakından takip edeceği kura çekimi bugün belirlenen saatte gerçekleştirilecek. Adaylar, hac kura çekimini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek.