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Haberler Fotohaber HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Hac kura çekimi saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 09:37

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Hac kura çekimi saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir?

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek hac kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce hacı adayının yakından takip edeceği kura çekimi bugün belirlenen saatte gerçekleştirilecek. Adaylar, hac kura çekimini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

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HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Hac kura çekimi saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir?

Hacı adaylarının merakla beklediği 2027 hac kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura çekiminin saat kaçta başlayacağı ve canlı yayının nereden izlenebileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Adaylar kura çekimini YouTube üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Hac kura çekimi saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir?

HAC KURALARI BUGÜN ÇEKİLİYOR!

📅 Tarih: 22 Temmuz 2026 Çarşamba
🕥 Saat: 10.30
▶️ Canlı Yayın: YouTube

İşte, 22 Temmuz 2026 Hac kura çekimi canlı izle ekranı;

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HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Hac kura çekimi saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir?

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

2027 Yılı Hac Kura çekimini "Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü" YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü youtube bağlantısı için tıklayınız!

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Hac kura çekimi saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir?

HAC KURA SONUÇLARI e-DEVLETTE YAYINLANACAK!

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Hac kura çekimi saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir?
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HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Hac kura çekimi saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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