HAC KURALARI ÇEKİLİŞ GÜNÜ 2027: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

2027 hac kura çekimi için beklenen gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek kura işlemiyle birlikte hac ibadetini yerine getirmeye hak kazanan adaylar belli olacak. Kutsal topraklara gitme umudu taşıyan vatandaşlar, kura sonuçlarını ve yayın sürecine ilişkin detayları yakından takip ediyor.