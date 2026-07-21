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HAC KURALARI ÇEKİLİŞ GÜNÜ 2027: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:36
HAC KURALARI ÇEKİLİŞ GÜNÜ 2027: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
2027 yılında hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen adayların heyecanla beklediği kura süreci için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak kura çekimiyle birlikte kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları belirlenecek. Adaylar, 2027 hac kura tarihini, çekiliş saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırırken, sürece ilişkin tüm detaylar yakından takip ediliyor.