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Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:36

HAC KURALARI ÇEKİLİŞ GÜNÜ 2027: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

2027 yılında hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen adayların heyecanla beklediği kura süreci için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak kura çekimiyle birlikte kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları belirlenecek. Adaylar, 2027 hac kura tarihini, çekiliş saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırırken, sürece ilişkin tüm detaylar yakından takip ediliyor.

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HAC KURALARI ÇEKİLİŞ GÜNÜ 2027: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

2027 hac kura çekimi için beklenen gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek kura işlemiyle birlikte hac ibadetini yerine getirmeye hak kazanan adaylar belli olacak. Kutsal topraklara gitme umudu taşıyan vatandaşlar, kura sonuçlarını ve yayın sürecine ilişkin detayları yakından takip ediyor.

HAC KURALARI ÇEKİLİŞ GÜNÜ 2027: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

2027 HAC KURASI NE ZAMAN, SAAT ÇEKİLECEK?

2027 yılı hac kurası, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda vatandaşlarımızın da katılımıyla noter ve basın huzurunda çekilecek.

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HAC KURALARI ÇEKİLİŞ GÜNÜ 2027: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

HAC KURASI CANLI YAYINI

2027 yılı hac kurası, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

HAC KURALARI ÇEKİLİŞ GÜNÜ 2027: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

HAC KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

HAC KURALARI ÇEKİLİŞ GÜNÜ 2027: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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