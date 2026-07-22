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HAC KURALARI ÇEKİLİYOR! 2027 Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Diyanet'te!
Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:06
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 09:25
HAC KURALARI ÇEKİLİYOR! 2027 Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Diyanet'te!
2027 yılı hac organizasyonu kapsamında düzenlenen hac kura çekimi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Binlerce hacı adayının yakından takip ettiği kura çekiminin ardından sonuçların açıklanacağı saat de belli oldu. Adaylar, kura sonuçlarını belirtilen saatte Diyanet'in sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.