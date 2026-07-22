HAC KURALARI ÇEKİLİYOR! 2027 Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Diyanet’te!

Hacı adayları, kura çekimini Başkanlığımızın resmi iletişim kanalları üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Kura sonuçları ise e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca sonuçlar, kısa mesaj (SMS) yoluyla da hacı adaylarına bildirilecek.