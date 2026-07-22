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Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 09:25

HAC KURALARI ÇEKİLİYOR! 2027 Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Diyanet'te!

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında düzenlenen hac kura çekimi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Binlerce hacı adayının yakından takip ettiği kura çekiminin ardından sonuçların açıklanacağı saat de belli oldu. Adaylar, kura sonuçlarını belirtilen saatte Diyanet'in sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

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HAC KURALARI ÇEKİLİYOR! 2027 Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Diyanet’te!

2027 hac kura çekimi için gözler sonuçların açıklanacağı saate çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu takvime göre hac kura sonuçları belirlenen saatte erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını online olarak sorgulayabilecek.

HAC KURALARI ÇEKİLİYOR! 2027 Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Diyanet’te!

HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2027 hac kura çekimi, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da noter huzurunda yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek.

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HAC KURALARI ÇEKİLİYOR! 2027 Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Diyanet’te!

Hacı adayları, kura çekimini Başkanlığımızın resmi iletişim kanalları üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Kura sonuçları ise e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca sonuçlar, kısa mesaj (SMS) yoluyla da hacı adaylarına bildirilecek.

HAC KURALARI ÇEKİLİYOR! 2027 Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Diyanet’te!

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

2027 Yılı Hac Kura çekimini "Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü" YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü youtube bağlantısı için tıklayınız!

HAC KURALARI ÇEKİLİYOR! 2027 Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Diyanet’te!

HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2027 yılı hac kura sonuçlarını 22 Temmuz 2026 saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

HAC KURALARI ÇEKİLİYOR! 2027 Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Diyanet’te!

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlamayan adaylar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak takvimin takip edilmesi gerekiyor.

HAC KURALARI ÇEKİLİYOR! 2027 Hac kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Diyanet’te!

HACILAR KUTSAL TOPRAKLARA NE ZAMAN GİDECEK?

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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