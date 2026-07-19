Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|175
175
170
170
|180
180
175
175
|534,82259
537,19919
542,31634
537,51226
|1.169
1.242
1.089
1.482
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|230
230
220
220
|236
236
226
226
|530,58733
532,11949
538,78666
533,36889
|1.836
1.935
1.754
2.290
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|120
120
115
105
|123
123
118
108
|513,70186
519,70108
532,42525
528,35762
|5.923
4.377
3.388
3.576
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
100
100
100
|88
103
103
103
|512,9211
512,35500
522,56680
516,86766
|6.141
6.310
6.838
8.078
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|505,29132
513,14292
528,67069
522,30677
|8.836
6.066
4.574
5.735
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
85
80
80
|77
88
82
82
|493,68466
487,61866
501,09330
490,77253
|14.114
15.819
17.947
23.706
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|493,44008
493,08915
506,85980
495,09476
|14.236
13.255
14.501
20.727
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
130
130
160
|93
134
134
164
|490,45443
489,27667
505,05296
502,39502
|15.895
15.007
15.577
15.994
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
1
|2
1
1
1
|484,65762
455,58089
528,46852
518,23997
|19.395
34.638
4.643
7.471
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
80
|52
52
72
82
|466,10269
454,53235
469,65744
457,26711
|32.370
35.349
40.836
50.290
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
90
120
150
|82
93
123
154
|465,94885
454,30482
476,23845
476,66268
|32.521
35.496
35.566
34.356
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
60
|57
57
54
62
|450,05057
428,98878
450,09895
452,80516
|46.094
55.156
58.123
54.145
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Nükleer Enerji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
60
|57
57
52
62
|441,48935
425,09817
441,84044
417,80380
|54.055
58.558
65.782
86.946
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
90
|62
77
72
93
|440,44013
417,55179
425,42048
378,67220
|54.996
65.220
81.885
132.067
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|436,80175
419,35054
463,16501
459,64962
|58.578
63.617
46.513
48.303
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|436,24985
—
—
—
|59.128
…
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
80
|67
67
62
82
|434,74058
407,61717
421,68447
381,28618
|60.599
74.813
85.874
128.652
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
200
|154
154
158
205
|432,81344
411,99719
433,09752
427,05086
|62.538
70.521
74.033
77.738
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
100
|62
62
62
103
|431,85708
416,25991
437,57341
415,91700
|63.528
66.397
69.761
88.831
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
80
|52
52
52
82
|431,24868
411,67272
431,10209
417,69214
|64.136
70.821
76.051
87.061
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
80
100
|28
31
84
103
|416,69439
403,49465
425,37672
429,09560
|79.718
78.957
81.933
75.721
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
80
|52
52
62
82
|414,7476
391,98639
414,12390
391,85836
|81.919
91.258
93.963
115.515
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
52
70
70
|47
54
72
72
|408,79677
380,49874
394,09549
373,55785
|88.473
104.706
118.160
139.163
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
90
|52
52
72
93
|404,60559
376,56757
384,21481
352,32140
|93.326
109.544
131.520
171.949
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
60
|47
47
41
62
|404,07889
406,26767
453,96219
452,30916
|93.933
76.169
54.491
54.599
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
2
3
3
|3
2
3
3
|399,71432
359,04257
417,45008
445,04923
|99.324
133.578
90.325
60.990
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
60
|41
41
52
62
|396,18603
368,14039
378,27716
356,31471
|103.572
120.472
140.039
165.110
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
105
100
120
|82
108
106
123
|390,82306
373,73854
406,39246
407,57365
|110.392
113.099
102.847
97.777
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
70
100
|62
62
72
103
|384,97766
364,72655
388,26629
371,08229
|118.204
125.335
125.900
142.546
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Ergoterapi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
70
|67
67
64
72
|384,50656
358,80186
389,83312
377,77172
|118.819
133.944
123.823
133.284
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Harita Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
—
—
|52
52
—
—
|382,15565
356,70097
—
—
|122.043
137.188
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|31
31
52
52
|375,544
349,94630
351,84046
325,96560
|131.400
148.204
185.042
224.396
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|363,48359
348,09833
391,44111
378,91751
|149.963
151.318
121.612
131.709
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
70
|62
62
52
72
|361,51936
324,51114
328,77504
296,62923
|153.302
197.825
237.203
304.206
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hidrojeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
30
|26
26
31
31
|358,53853
328,27073
334,14100
305,14647
|158.397
189.471
223.758
278.231
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|345,05613
323,95989
386,16209
374,37688
|184.010
199.092
128.753
138.040
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
80
80
|72
72
84
82
|344,2758
320,50639
345,65148
353,32914
|185.617
207.310
197.659
170.279
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|344,13071
328,22048
350,11833
321,20485
|185.929
189.558
188.553
235.624
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|326,93594
309,91876
346,16284
341,26958
|225.490
235.099
196.616
192.052
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
60
|52
49
52
62
|315,29356
Dolmadı
379,08824
372,98237
|257.801
Dolmadı
138.860
139.907
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Odyoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
2
|1
1
1
2
|268,15462
253,40813
Dolmadı
298,83067
|461.130
502.560
Dolmadı
297.165
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Aktüerya Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|241,1192
—
—
—
|683.635
…
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Ergoterapi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
—
1
|226,50798
338,99102
Dolmadı
273,22421
|853.947
167.703
Dolmadı
392.693
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hidrojeoloji Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
60
|41
41
41
62
|440,68908
468,88867
457,35636
444,23147
|1.118
1.377
1.448
3.372
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
80
|44
52
62
82
|417,09418
449,45575
439,93502
432,64443
|3.529
3.506
3.364
5.634
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
80
|31
31
64
82
|416,94549
446,96907
411,53558
400,10956
|3.557
3.958
13.073
22.585
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
80
|31
31
64
82
|398,67711
423,59309
395,09343
387,31914
|8.549
12.040
25.833
36.043
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
60
|41
47
41
62
|395,57652
441,20004
433,43926
424,71433
|9.823
5.232
4.635
8.000
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İletişim Bilimleri
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
74
72
|384,55474
406,39366
394,10325
388,28686
|15.772
25.026
26.859
34.811
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
80
|31
31
64
82
|370,35728
397,29036
366,87517
356,81694
|27.967
35.206
67.825
92.079
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
50
|47
47
42
52
|338,31057
361,94782
345,67351
333,72191
|84.764
103.817
123.530
167.390
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Türk Halkbilimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
70
|67
67
64
72
|327,79741
347,21188
333,91056
319,14062
|116.272
149.595
165.858
235.304
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İletişim Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|1
1
1
—
|306,33875
317,98794
310,71648
—
|209.306
281.091
280.042
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|120
150
150
240
|123
154
154
246
|454,975
451,05389
463,98076
459,60861
|2.877
…
4.090
6.201
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
100
|62
82
84
103
|441,10736
444,25021
461,75950
456,72988
|4.871
5.695
4.388
6.906
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
85
75
100
|77
88
77
103
|430,60947
421,41557
414,99748
403,01412
|7.904
15.884
25.471
52.363
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
75
75
90
|72
77
77
93
|426,24171
414,73068
404,72458
395,01573
|9.782
20.752
38.246
66.564
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
80
|72
77
72
82
|418,59509
406,89776
406,34107
402,25098
|14.097
27.406
36.052
53.669
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
75
75
100
|72
77
79
103
|404,67163
386,83148
384,27023
370,58726
|25.066
51.240
72.984
119.267
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
70
|52
52
52
72
|400,398
400,20469
417,22336
412,37368
|29.540
34.194
23.105
37.604
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
75
70
80
|57
77
72
82
|398,35255
384,97119
394,61874
389,05826
|31.814
53.995
53.849
78.234
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
70
|52
52
52
72
|394,63991
389,51641
397,50034
394,72967
|36.287
47.444
49.069
67.088
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|38
45
60
80
|39
47
64
82
|383,83699
378,65434
389,85615
386,75223
|51.641
63.920
62.271
82.957
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
80
75
80
|62
82
77
82
|379,66011
361,96888
361,76516
357,03559
|58.521
96.344
125.960
155.294
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
80
|41
41
74
82
|358,16178
348,49662
349,54657
350,39332
|103.714
130.337
162.805
175.125
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
50
70
|31
41
54
72
|358,06892
352,54284
359,82345
356,91198
|103.939
119.409
131.357
155.628
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
105
100
150
|72
108
106
154
|340,43341
331,98142
339,57953
338,04456
|154.795
184.241
199.159
217.439
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
65
60
80
|57
67
64
82
|340,2714
329,47710
334,51739
329,27869
|155.365
193.865
219.821
252.655
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
50
60
70
|36
52
64
72
|330,47674
321,70572
326,91549
322,79144
|191.028
227.425
254.418
281.848
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
70
|57
57
54
72
|326,49004
317,52524
322,13493
314,98024
|207.416
247.325
278.259
321.045
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
60
|31
31
54
62
|318,59304
313,78532
313,35391
309,14649
|242.876
266.673
326.329
353.297
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Antropoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
55
50
60
|47
57
54
62
|313,94582
303,40096
303,22431
291,90672
|266.275
327.562
390.314
466.204
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Aile ve Tüketici Bilimleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
80
|57
57
54
82
|306,69716
296,42675
297,83280
291,20925
|306.466
374.348
427.954
471.530
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
—
—
|—
2
—
—
|Dolmadı
341,61319
—
—
|Dolmadı
150.847
—
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
70
|62
62
64
72
|477,56119
481,53245
487,44458
478,72382
|2.659
3.558
4.025
4.605
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
90
|41
41
72
93
|474,67348
477,99643
476,93341
469,08730
|2.968
3.970
5.492
5.971
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
90
|62
62
63
93
|470,81669
473,65076
473,79271
462,64697
|3.410
4.545
6.002
7.071
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngiliz Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
62
|67
67
63
64
|461,02307
463,70273
465,13275
456,01935
|4.739
6.033
7.541
8.301
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
80
|67
67
62
82
|456,42851
458,15457
456,46931
442,13064
|5.465
7.049
9.287
11.192
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|449,00185
449,93766
454,53247
441,31912
|6.736
8.709
9.743
11.399
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
64
62
|441,59234
445,35768
451,70012
440,42923
|8.297
9.709
10.478
11.650
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|435,3214
430,11480
432,00021
420,94489
|9.789
13.877
16.175
16.920
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
80
|67
67
64
82
|426,79145
427,93334
429,87670
410,19399
|12.187
14.546
16.896
20.342
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
35
45
|41
41
36
47
|416,521
416,47461
418,55423
398,87243
|15.520
18.337
20.971
24.230
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|1
1
1
—
|362,03273
374,16379
432,16696
—
|37.773
35.600
16.116
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Alman Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|1
1
1
—
|300,21085
309,11352
426,67327
—
|67.140
67.971
18.033
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|271,53991
296,05346
321,10001
322,90736
|82.300
75.190
63.585
53.076
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|2
1
—
—
|1
1
—
—
|Dolmadı
405,78459
—
—
|Dolmadı
22.273
—
—
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|398,75751
391,48351
387,9195
386,45086
|170.778
218.424
234.625
230.755
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|398,59977
382,65594
372,74412
370,8287
|171.307
250.288
298.195
291.407
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|387,69108
381,7997
372,87907
360,26993
|209.668
253.689
297.564
340.064
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|382,07205
372,7813
363,8176
357,21651
|231.897
291.222
342.810
355.337
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
70
70
70
|377,17307
367,99758
363,32476
355,04779
|252.836
313.312
345.454
366.808
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|50
60
60
60
|373,14687
355,20826
348,835
340,75434
|271.029
380.585
432.368
451.227
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
70
|372,80545
363,35082
360,9129
338,98258
|272.648
336.223
358.669
462.858
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|370,80053
372,91997
378,02319
372,758
|282.266
290.641
274.593
283.141
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|50
60
60
60
|364,66361
346,73633
338,6098
329,11344
|313.034
433.276
505.611
532.854
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
70
70
70
|60
70
70
70
|359,59072
353,44083
348,85435
345,12417
|340.564
391.056
432.238
423.731
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|356,80198
346,66053
343,99037
338,46256
|356.540
433.796
465.912
466.430
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Odyometri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|356,50418
351,45987
351,07996
348,97137
|358.312
402.985
417.569
400.824
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
71
71
72
|354,11899
336,40055
331,94382
327,70768
|372.224
507.936
559.028
543.617
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Radyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
72
70
|351,67707
345,28915
340,79839
335,36254
|387.231
443.068
489.060
487.653
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|343,84988
331,42227
326,40734
318,90876
|438.789
548.428
606.572
615.813
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
70
70
70
|342,97949
341,68492
336,36419
337,16513
|445.055
468.245
522.994
475.200
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
95
95
95
|31
95
98
97
|342,07832
322,39415
311,81014
306,40682
|451.567
630.594
749.354
733.178
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
95
95
95
|30
97
98
98
|339,44955
316,48524
308,25398
298,19966
|470.659
690.591
787.700
820.328
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
95
95
95
|40
95
97
98
|338,36992
319,25718
306,42503
293,60104
|478.801
662.021
808.183
872.245
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Sahne Işık ve Ses Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|334,37705
322,55334
312,66486
302,76164
|509.363
629.024
740.390
771.226
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
60
60
60
|45
60
60
60
|332,6853
321,79564
320,00106
313,46481
|522.928
636.447
666.151
665.110
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
30
30
|332,39781
329,03778
323,4185
317,856
|525.245
568.983
633.706
624.937
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
51
52
52
|331,22735
319,69641
318,27411
310,37107
|534.985
657.508
682.892
694.044
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
72
71
70
|327,2637
312,81662
310,38957
307,4054
|568.625
730.218
764.539
723.154
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
72
72
72
|321,05745
311,46099
308,24043
301,31794
|625.263
745.208
787.849
786.681
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|26
25
26
26
|314,75725
306,81691
290,57045
282,42219
|687.006
798.773
1.000.789
1.010.014
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|305,91992
297,2431
284,40663
274,60202
|782.223
918.707
1.083.110
1.116.327
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Odyometri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|1
1
0
0
|249,19008
314,01407
Dolmadı
Dolmadı
|1.554.536
717.227
Dolmadı
Dolmadı