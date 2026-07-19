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Haberler Fotohaber Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 19.07.2026 06:41

Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar, üniversite ve bölüm seçeneklerini şimdiden değerlendirmeye başlıyor. Ankara'da eğitim almak isteyen öğrencilerin araştırdığı Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026 listesi bu süreçte öne çıkıyor. YÖK Atlas verilerine göre hazırlanan listede 2 ve 4 yıllık bölümlerin puan türleri, kontenjanları ve yerleştirme sıralamaları yer alıyor.

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Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

Üniversite tercihlerini şekillendirmeye başlayan adaylar, puanlarıyla yerleşebilecekleri bölümleri karşılaştırıyor. Hacettepe Üniversitesinde tıp, diş hekimliği, mühendislik, sağlık bilimleri, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında farklı lisans ve ön lisans seçenekleri bulunuyor. Bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları adayların tercih listesi oluşturmasına yardımcı olacak.

Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 175
175
170
170		 180
180
175
175		 534,82259
537,19919
542,31634
537,51226		 1.169
1.242
1.089
1.482
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 230
230
220
220		 236
236
226
226		 530,58733
532,11949
538,78666
533,36889		 1.836
1.935
1.754
2.290
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 120
120
115
105		 123
123
118
108		 513,70186
519,70108
532,42525
528,35762		 5.923
4.377
3.388
3.576
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
100
100
100		 88
103
103
103		 512,9211
512,35500
522,56680
516,86766		 6.141
6.310
6.838
8.078
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 505,29132
513,14292
528,67069
522,30677		 8.836
6.066
4.574
5.735
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
85
80
80		 77
88
82
82		 493,68466
487,61866
501,09330
490,77253		 14.114
15.819
17.947
23.706
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 493,44008
493,08915
506,85980
495,09476		 14.236
13.255
14.501
20.727
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
130
130
160		 93
134
134
164		 490,45443
489,27667
505,05296
502,39502		 15.895
15.007
15.577
15.994
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
1		 2
1
1
1		 484,65762
455,58089
528,46852
518,23997		 19.395
34.638
4.643
7.471
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
80		 52
52
72
82		 466,10269
454,53235
469,65744
457,26711		 32.370
35.349
40.836
50.290
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
90
120
150		 82
93
123
154		 465,94885
454,30482
476,23845
476,66268		 32.521
35.496
35.566
34.356
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
60		 57
57
54
62		 450,05057
428,98878
450,09895
452,80516		 46.094
55.156
58.123
54.145
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Nükleer Enerji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
60		 57
57
52
62		 441,48935
425,09817
441,84044
417,80380		 54.055
58.558
65.782
86.946
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
90		 62
77
72
93		 440,44013
417,55179
425,42048
378,67220		 54.996
65.220
81.885
132.067
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 436,80175
419,35054
463,16501
459,64962		 58.578
63.617
46.513
48.303
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 436,24985


 59.128
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
80		 67
67
62
82		 434,74058
407,61717
421,68447
381,28618		 60.599
74.813
85.874
128.652
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
200		 154
154
158
205		 432,81344
411,99719
433,09752
427,05086		 62.538
70.521
74.033
77.738
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
100		 62
62
62
103		 431,85708
416,25991
437,57341
415,91700		 63.528
66.397
69.761
88.831
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
80		 52
52
52
82		 431,24868
411,67272
431,10209
417,69214		 64.136
70.821
76.051
87.061
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
80
100		 28
31
84
103		 416,69439
403,49465
425,37672
429,09560		 79.718
78.957
81.933
75.721
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
80		 52
52
62
82		 414,7476
391,98639
414,12390
391,85836		 81.919
91.258
93.963
115.515
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
52
70
70		 47
54
72
72		 408,79677
380,49874
394,09549
373,55785		 88.473
104.706
118.160
139.163
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
90		 52
52
72
93		 404,60559
376,56757
384,21481
352,32140		 93.326
109.544
131.520
171.949
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
60		 47
47
41
62		 404,07889
406,26767
453,96219
452,30916		 93.933
76.169
54.491
54.599
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
2
3
3		 3
2
3
3		 399,71432
359,04257
417,45008
445,04923		 99.324
133.578
90.325
60.990
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
60		 41
41
52
62		 396,18603
368,14039
378,27716
356,31471		 103.572
120.472
140.039
165.110
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
105
100
120		 82
108
106
123		 390,82306
373,73854
406,39246
407,57365		 110.392
113.099
102.847
97.777
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
70
100		 62
62
72
103		 384,97766
364,72655
388,26629
371,08229		 118.204
125.335
125.900
142.546
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Ergoterapi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
70		 67
67
64
72		 384,50656
358,80186
389,83312
377,77172		 118.819
133.944
123.823
133.284
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Harita Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50

 52
52

 382,15565
356,70097

 122.043
137.188
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 31
31
52
52		 375,544
349,94630
351,84046
325,96560		 131.400
148.204
185.042
224.396
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 363,48359
348,09833
391,44111
378,91751		 149.963
151.318
121.612
131.709
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
70		 62
62
52
72		 361,51936
324,51114
328,77504
296,62923		 153.302
197.825
237.203
304.206
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hidrojeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
30		 26
26
31
31		 358,53853
328,27073
334,14100
305,14647		 158.397
189.471
223.758
278.231
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 345,05613
323,95989
386,16209
374,37688		 184.010
199.092
128.753
138.040
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
80
80		 72
72
84
82		 344,2758
320,50639
345,65148
353,32914		 185.617
207.310
197.659
170.279
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 344,13071
328,22048
350,11833
321,20485		 185.929
189.558
188.553
235.624
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 326,93594
309,91876
346,16284
341,26958		 225.490
235.099
196.616
192.052
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
60		 52
49
52
62		 315,29356
Dolmadı
379,08824
372,98237		 257.801
Dolmadı
138.860
139.907
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Odyoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
2		 1
1
1
2		 268,15462
253,40813
Dolmadı
298,83067		 461.130
502.560
Dolmadı
297.165
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Aktüerya Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 241,1192


 683.635
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Ergoterapi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1

1		 226,50798
338,99102
Dolmadı
273,22421		 853.947
167.703
Dolmadı
392.693
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hidrojeoloji Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
60		 41
41
41
62		 440,68908
468,88867
457,35636
444,23147		 1.118
1.377
1.448
3.372
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
80		 44
52
62
82		 417,09418
449,45575
439,93502
432,64443		 3.529
3.506
3.364
5.634
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
80		 31
31
64
82		 416,94549
446,96907
411,53558
400,10956		 3.557
3.958
13.073
22.585
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
80		 31
31
64
82		 398,67711
423,59309
395,09343
387,31914		 8.549
12.040
25.833
36.043
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
60		 41
47
41
62		 395,57652
441,20004
433,43926
424,71433		 9.823
5.232
4.635
8.000
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İletişim Bilimleri
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
74
72		 384,55474
406,39366
394,10325
388,28686		 15.772
25.026
26.859
34.811
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
80		 31
31
64
82		 370,35728
397,29036
366,87517
356,81694		 27.967
35.206
67.825
92.079
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
50		 47
47
42
52		 338,31057
361,94782
345,67351
333,72191		 84.764
103.817
123.530
167.390
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Türk Halkbilimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
70		 67
67
64
72		 327,79741
347,21188
333,91056
319,14062		 116.272
149.595
165.858
235.304
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İletişim Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 306,33875
317,98794
310,71648
 209.306
281.091
280.042
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 120
150
150
240		 123
154
154
246		 454,975
451,05389
463,98076
459,60861		 2.877

4.090
6.201
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
100		 62
82
84
103		 441,10736
444,25021
461,75950
456,72988		 4.871
5.695
4.388
6.906
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
85
75
100		 77
88
77
103		 430,60947
421,41557
414,99748
403,01412		 7.904
15.884
25.471
52.363
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
75
75
90		 72
77
77
93		 426,24171
414,73068
404,72458
395,01573		 9.782
20.752
38.246
66.564
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
80		 72
77
72
82		 418,59509
406,89776
406,34107
402,25098		 14.097
27.406
36.052
53.669
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
75
75
100		 72
77
79
103		 404,67163
386,83148
384,27023
370,58726		 25.066
51.240
72.984
119.267
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
70		 52
52
52
72		 400,398
400,20469
417,22336
412,37368		 29.540
34.194
23.105
37.604
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
75
70
80		 57
77
72
82		 398,35255
384,97119
394,61874
389,05826		 31.814
53.995
53.849
78.234
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
70		 52
52
52
72		 394,63991
389,51641
397,50034
394,72967		 36.287
47.444
49.069
67.088
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 38
45
60
80		 39
47
64
82		 383,83699
378,65434
389,85615
386,75223		 51.641
63.920
62.271
82.957
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
80
75
80		 62
82
77
82		 379,66011
361,96888
361,76516
357,03559		 58.521
96.344
125.960
155.294
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
80		 41
41
74
82		 358,16178
348,49662
349,54657
350,39332		 103.714
130.337
162.805
175.125
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
50
70		 31
41
54
72		 358,06892
352,54284
359,82345
356,91198		 103.939
119.409
131.357
155.628
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
105
100
150		 72
108
106
154		 340,43341
331,98142
339,57953
338,04456		 154.795
184.241
199.159
217.439
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
65
60
80		 57
67
64
82		 340,2714
329,47710
334,51739
329,27869		 155.365
193.865
219.821
252.655
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
50
60
70		 36
52
64
72		 330,47674
321,70572
326,91549
322,79144		 191.028
227.425
254.418
281.848
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
70		 57
57
54
72		 326,49004
317,52524
322,13493
314,98024		 207.416
247.325
278.259
321.045
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
60		 31
31
54
62		 318,59304
313,78532
313,35391
309,14649		 242.876
266.673
326.329
353.297
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Antropoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
55
50
60		 47
57
54
62		 313,94582
303,40096
303,22431
291,90672		 266.275
327.562
390.314
466.204
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Aile ve Tüketici Bilimleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
80		 57
57
54
82		 306,69716
296,42675
297,83280
291,20925		 306.466
374.348
427.954
471.530
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
2

 Dolmadı
341,61319

 Dolmadı
150.847
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
70		 62
62
64
72		 477,56119
481,53245
487,44458
478,72382		 2.659
3.558
4.025
4.605
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
90		 41
41
72
93		 474,67348
477,99643
476,93341
469,08730		 2.968
3.970
5.492
5.971
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
90		 62
62
63
93		 470,81669
473,65076
473,79271
462,64697		 3.410
4.545
6.002
7.071
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngiliz Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
62		 67
67
63
64		 461,02307
463,70273
465,13275
456,01935		 4.739
6.033
7.541
8.301
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
80		 67
67
62
82		 456,42851
458,15457
456,46931
442,13064		 5.465
7.049
9.287
11.192
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 449,00185
449,93766
454,53247
441,31912		 6.736
8.709
9.743
11.399
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
64
62		 441,59234
445,35768
451,70012
440,42923		 8.297
9.709
10.478
11.650
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 435,3214
430,11480
432,00021
420,94489		 9.789
13.877
16.175
16.920
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
80		 67
67
64
82		 426,79145
427,93334
429,87670
410,19399		 12.187
14.546
16.896
20.342
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
35
45		 41
41
36
47		 416,521
416,47461
418,55423
398,87243		 15.520
18.337
20.971
24.230
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 362,03273
374,16379
432,16696
 37.773
35.600
16.116
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Alman Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 300,21085
309,11352
426,67327
 67.140
67.971
18.033
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 271,53991
296,05346
321,10001
322,90736		 82.300
75.190
63.585
53.076
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 2
1

 1
1

 Dolmadı
405,78459

 Dolmadı
22.273
Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 398,75751
391,48351
387,9195
386,45086		 170.778
218.424
234.625
230.755
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 398,59977
382,65594
372,74412
370,8287		 171.307
250.288
298.195
291.407
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 387,69108
381,7997
372,87907
360,26993		 209.668
253.689
297.564
340.064
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 382,07205
372,7813
363,8176
357,21651		 231.897
291.222
342.810
355.337
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
70
70
70		 377,17307
367,99758
363,32476
355,04779		 252.836
313.312
345.454
366.808
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 50
60
60
60		 373,14687
355,20826
348,835
340,75434		 271.029
380.585
432.368
451.227
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
70		 372,80545
363,35082
360,9129
338,98258		 272.648
336.223
358.669
462.858
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 370,80053
372,91997
378,02319
372,758		 282.266
290.641
274.593
283.141
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 50
60
60
60		 364,66361
346,73633
338,6098
329,11344		 313.034
433.276
505.611
532.854
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
70
70
70		 60
70
70
70		 359,59072
353,44083
348,85435
345,12417		 340.564
391.056
432.238
423.731
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 356,80198
346,66053
343,99037
338,46256		 356.540
433.796
465.912
466.430
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Odyometri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 356,50418
351,45987
351,07996
348,97137		 358.312
402.985
417.569
400.824
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Elektronörofizyoloji
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
71
71
72		 354,11899
336,40055
331,94382
327,70768		 372.224
507.936
559.028
543.617
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Radyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
72
70		 351,67707
345,28915
340,79839
335,36254		 387.231
443.068
489.060
487.653
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 343,84988
331,42227
326,40734
318,90876		 438.789
548.428
606.572
615.813
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
70
70
70		 342,97949
341,68492
336,36419
337,16513		 445.055
468.245
522.994
475.200
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
95
95
95		 31
95
98
97		 342,07832
322,39415
311,81014
306,40682		 451.567
630.594
749.354
733.178
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
95
95
95		 30
97
98
98		 339,44955
316,48524
308,25398
298,19966		 470.659
690.591
787.700
820.328
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
95
95
95		 40
95
97
98		 338,36992
319,25718
306,42503
293,60104		 478.801
662.021
808.183
872.245
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Sahne Işık ve Ses Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 334,37705
322,55334
312,66486
302,76164		 509.363
629.024
740.390
771.226
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
60
60
60		 45
60
60
60		 332,6853
321,79564
320,00106
313,46481		 522.928
636.447
666.151
665.110
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
30
30		 332,39781
329,03778
323,4185
317,856		 525.245
568.983
633.706
624.937
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
51
52
52		 331,22735
319,69641
318,27411
310,37107		 534.985
657.508
682.892
694.044
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
72
71
70		 327,2637
312,81662
310,38957
307,4054		 568.625
730.218
764.539
723.154
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Endüstri Ürünleri Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
72
72
72		 321,05745
311,46099
308,24043
301,31794		 625.263
745.208
787.849
786.681
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 26
25
26
26		 314,75725
306,81691
290,57045
282,42219		 687.006
798.773
1.000.789
1.010.014
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 305,91992
297,2431
284,40663
274,60202		 782.223
918.707
1.083.110
1.116.327
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Odyometri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 1
1
0
0		 249,19008
314,01407
Dolmadı
Dolmadı		 1.554.536
717.227
Dolmadı
Dolmadı

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