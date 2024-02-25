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Giriş Tarihi: 25.02.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 13:49

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile halka arz olacak şirketler takip ediliyor. 2 yeni şirket listede yerini aldı. Tüm şirketlerin talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, halka açıklık oranı ve büyüklüğü ve lot sayısı gündemde. Öte yandan talepleri alınan şirketlerin borsa işlem tarihleri de araştırılıyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman, kaç lot verir? İşte, halka arz takvimi Şubat 2024...

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, ne zaman?

Bu hafta yeni halka arz var mı yatırımcıların gündeminde. Halka açılan şirket hisseleri değerlendiriliyor. Hisse fiyatı ve lot sayısına göre değerlendirilen şirketler takip edilmeye başladı. SPK takvimine göre bu hafta Mogan Enerji Yatırım Holding ve Artemis Halı halka arza çıkıyor. İşte, güncel halka arz takvimi 2024...

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, ne zaman?

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan 2 yeni şirke halka arza çıkıyor. Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. (MOGAN) ve Artemis Halı A.Ş. (ARTMS) halka açılıyor.

İşte, detaylar...

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YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, ne zaman?

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Yeni halka arzda talep toplama tarihleri 28-29 Şubat-1 Mart olarak belirlendi. 262.635.000 milyon lotla halka arza çıkacak Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. hisse fiyatı 11,33 TL olacak.

Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisseler Yıldız Pazar'da işlem görecek.

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, ne zaman?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Yeni halka arzda talep toplama tarihleri 27-28 Şubat olarak belirlendi. 20 milyon lotla halka arza çıkacak Artemis Halı A.Ş. hisse fiyatı 25,35 TL olacak.

Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisselerde aracı kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, ne zaman?

TASLAK HALKA ARZLAR

  • Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

  • Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

  • Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
  • Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
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