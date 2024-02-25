YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, ne zaman?

Bu hafta yeni halka arz var mı yatırımcıların gündeminde. Halka açılan şirket hisseleri değerlendiriliyor. Hisse fiyatı ve lot sayısına göre değerlendirilen şirketler takip edilmeye başladı. SPK takvimine göre bu hafta Mogan Enerji Yatırım Holding ve Artemis Halı halka arza çıkıyor. İşte, güncel halka arz takvimi 2024...