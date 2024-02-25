Giriş Tarihi: 25.02.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
13:49
YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024-Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, ne zaman?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile halka arz olacak şirketler takip ediliyor. 2 yeni şirket listede yerini aldı. Tüm şirketlerin talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, halka açıklık oranı ve büyüklüğü ve lot sayısı gündemde. Öte yandan talepleri alınan şirketlerin borsa işlem tarihleri de araştırılıyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman, kaç lot verir? İşte, halka arz takvimi Şubat 2024...