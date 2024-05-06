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Haberler Fotohaber YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? SPK talep toplama takvimi
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 11:40

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? SPK talep toplama takvimi

Halka arz takvimi Mayıs 2024 itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar şirketlerin halka açılmasını takip ediyor. Talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, lot sayısı, banka ve borsa kodu bilgisi noktasında birçok detaya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile ulaşılıyor. Peki; bu hafta yeni halka arz var mı, ne zaman, hangi şirketler? İşte, halka arz takvimi 6-10 Mayıs...

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? SPK talep toplama takvimi

Mayıs halka arz takvimi kapsamında 2 yeni şirketin talep toplama süreçleri duyuruldu. Borsada yatırım yapmaya hazırlananlar hisse fiyatı ve lot sayılarını takip ediyor. Şirketler özelinde belirlenecek süreçleri kaçırmak istemeyenler SPK bilgilerini kontrol ediyor. Peki; bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? İşte, detaylar...

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? SPK talep toplama takvimi

2 YENİ ŞİRKET HALKA ARZ OLUYOR!

SPK bültenine göre bu ay 2 yeni şirket halka açılıyor. Koç Metalurji A.Ş. ve Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. talep toplama tarihlerini duyurdu.

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YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? SPK talep toplama takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024

Koç Metalurji A.Ş. 9-10 Mayıs tarihlerinde taleplerini toplayacak. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. ise 8-9-10 Mayıs tarihlerinde halka açılacak.

İşte, şirketlerin halka arz detaylar...

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? SPK talep toplama takvimi

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ BİLGİLERİ

Hisse Fiyatı: 32 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 58,823,530 Lot

Bist Kodu: ALTNY

Halka Arz Büyüklüğü: 1,8 Milyar TL

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? SPK talep toplama takvimi

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Hisse Fiyatı: 20,50 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 125,000,000 Lot

Bist Kodu: KOCMT

Halka Arz Büyüklüğü: 2,5 Milyar TL

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