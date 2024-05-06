Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
11:40
YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? SPK talep toplama takvimi
Halka arz takvimi Mayıs 2024 itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar şirketlerin halka açılmasını takip ediyor. Talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, lot sayısı, banka ve borsa kodu bilgisi noktasında birçok detaya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile ulaşılıyor. Peki; bu hafta yeni halka arz var mı, ne zaman, hangi şirketler? İşte, halka arz takvimi 6-10 Mayıs...