YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? SPK talep toplama takvimi

Mayıs halka arz takvimi kapsamında 2 yeni şirketin talep toplama süreçleri duyuruldu. Borsada yatırım yapmaya hazırlananlar hisse fiyatı ve lot sayılarını takip ediyor. Şirketler özelinde belirlenecek süreçleri kaçırmak istemeyenler SPK bilgilerini kontrol ediyor. Peki; bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? İşte, detaylar...