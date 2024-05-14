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Haberler Fotohaber Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz talep toplamaya başladı! HRKET halka arz ne zaman, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 08:48

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz talep toplamaya başladı! HRKET halka arz ne zaman, kaç lot verir?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 15-16-17 Mayıs tarihlerinde talep toplamaya başlayacak şirketin detayları araştırılıyor. 1 TL nominal değerli paylarını 70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri başlıyor. Yatırımcılar tarafından Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL, halka arz açıklık oranı %20.80 olarak belirlendi. Peki, HRKET halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz talep toplamaya başladı! HRKET halka arz ne zaman, kaç lot verir?

Yatırımcılar tarafından Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arzı araştırılıyor. Üç gün sürecek talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 1 milyar 600 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 20.83 olarak açıklandı. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz ne zaman?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz talep toplamaya başladı! HRKET halka arz ne zaman, kaç lot verir?

HAREKET PROJE HALKA ARZ NE ZAMAN?
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği şirketinin halka arz tarihleri 15-16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Firma 70 TL fiyat ile halka arz olacak ve ardından Yıldız Pazar'da işlem görecek.

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Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz talep toplamaya başladı! HRKET halka arz ne zaman, kaç lot verir?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI

Toplamda 24 milyon lot dağıtacak firmanın olası dağılımı şu şekilde;

- 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (630 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (560 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (490 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (420 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz talep toplamaya başladı! HRKET halka arz ne zaman, kaç lot verir?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
Hareket Proje Taşımacılığı halka arz eşit dağıtım olacak.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz talep toplamaya başladı! HRKET halka arz ne zaman, kaç lot verir?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Ancak şu anda firma hakkındaki tarihler belirsiz.

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