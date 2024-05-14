Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz talep toplamaya başladı! HRKET halka arz ne zaman, kaç lot verir?

Yatırımcılar tarafından Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arzı araştırılıyor. Üç gün sürecek talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 1 milyar 600 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 20.83 olarak açıklandı. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz ne zaman?