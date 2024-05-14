Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz talep toplamaya başladı! HRKET halka arz ne zaman, kaç lot verir?

Giriş Tarihi: 14.05.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
08:48
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 15-16-17 Mayıs tarihlerinde talep toplamaya başlayacak şirketin detayları araştırılıyor. 1 TL nominal değerli paylarını 70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri başlıyor. Yatırımcılar tarafından Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL, halka arz açıklık oranı %20.80 olarak belirlendi. Peki, HRKET halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar