Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber HATAY DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay'da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Afad ve Kandilli verileri ile son depremler
Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 16:31

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay'da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Afad ve Kandilli verileri ile son depremler

Son dakika Hatay'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesinde üst üste sarsıntılar yaşanmaya devam ederken, dün akşam Çanakkale'de yaşanan şiddetli deprem birçok ilde hissedilerek korku ve paniğe neden oldu. 4 ve üzeri depremlerin sıklıkla meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Hatay'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Hatay'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay’da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Afad ve Kandilli verileri ile son depremler

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. 5 Mart 2024 Salı günü bir yeni deprem haberi Hatay'dan geldi. Deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar anlık olarak kamuoyuna duyuruluyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Hatay'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay’da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Afad ve Kandilli verileri ile son depremler

HATAY DEPREM SON DAKİKA

Hatay'da son dakika bir deprem meydana geldi. Hatay ilinin ilçelerinden biri olan Samandağ'da bir son dakika deprem haberi Afad ve Kandilli verileri ile paylaşıldı.

Derinliği 6.04 km olarak kaydedilen depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak kaydedildi.

İşte, gerçekleşen sarsıntının ayrıntıları;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay’da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Afad ve Kandilli verileri ile son depremler

AFAD DUYURDU!
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-03-05
Saat:10:15:45 TSİ
Enlem:36.15 N
Boylam:36.03861 E
Derinlik:6.04 km

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay’da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Afad ve Kandilli verileri ile son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay’da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Afad ve Kandilli verileri ile son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA