Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
16:31
HATAY DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay'da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi? Afad ve Kandilli verileri ile son depremler
Son dakika Hatay'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesinde üst üste sarsıntılar yaşanmaya devam ederken, dün akşam Çanakkale'de yaşanan şiddetli deprem birçok ilde hissedilerek korku ve paniğe neden oldu. 4 ve üzeri depremlerin sıklıkla meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Hatay'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Hatay'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?