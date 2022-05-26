Giriş Tarihi: 26.05.2022 17:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 17:35

Hendek Savaşı Sonuçları - Hendek Savaşı Tarafları, Tarihi, Önemi Ve Nedenleri

Hendek Savaşı, İslam tarihinde yaşanmış en ehemmiyetli savaşlardan birisidir. Hakimiyet ile gücün yön değiştirmesine sebep ve adeta bir dönüm noktası olan Hendek Savaşı İslam Tarihi kaynaklarında ve Din Kültürü derslerinde sıklıkla gündeme gelen bir savaştır. Hendek Savaşı'nın tarafları, tarihi ve önemi İslam tarihi severlerin ilgisini ve merakını çeken, aynı zamanda peygamber efendimizin hayatı hakkında bir takım bilgiler veren bir konudur. Bu yazımıza sizler için 'Hendek Savaşı tarafları kimlerdir? Hendek Savaşı neden ve sonuçları nelerdir?' sorularının yanıtlarını bir araya getirip derledik.