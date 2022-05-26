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Haberler Fotohaber Hendek Savaşı Sonuçları - Hendek Savaşı Tarafları, Tarihi, Önemi Ve Nedenleri
Giriş Tarihi: 26.05.2022 17:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 17:35

Hendek Savaşı Sonuçları - Hendek Savaşı Tarafları, Tarihi, Önemi Ve Nedenleri

Hendek Savaşı, İslam tarihinde yaşanmış en ehemmiyetli savaşlardan birisidir. Hakimiyet ile gücün yön değiştirmesine sebep ve adeta bir dönüm noktası olan Hendek Savaşı İslam Tarihi kaynaklarında ve Din Kültürü derslerinde sıklıkla gündeme gelen bir savaştır. Hendek Savaşı'nın tarafları, tarihi ve önemi İslam tarihi severlerin ilgisini ve merakını çeken, aynı zamanda peygamber efendimizin hayatı hakkında bir takım bilgiler veren bir konudur. Bu yazımıza sizler için 'Hendek Savaşı tarafları kimlerdir? Hendek Savaşı neden ve sonuçları nelerdir?' sorularının yanıtlarını bir araya getirip derledik.

Hendek Savaşı Sonuçları - Hendek Savaşı Tarafları, Tarihi, Önemi Ve Nedenleri

Arap topraklarında hüküm sürdükleri ekonomik ve siyasi gücün İslamiyet'le birlikte tehlikeye girdiğini düşünen müşrikler, Hz. Muhammet (sav), sahabeler ve Müslümanlara yıkıcı bir saldırı düzenlemişlerdi. Müşrikler, yıkıcı saldırı ile İslamiyet'in yayılışına büyük bir engel koyabileceğine inanıyordu. Bu saldırı sonucu çıkan Hendek Savaşı'nın sonuçları nelerdir? Hendek Savaşı önemi nedir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Hendek Savaşı Sonuçları - Hendek Savaşı Tarafları, Tarihi, Önemi Ve Nedenleri

Hendek Savaşı Özeti

Kureyşli Müşrikler, gitgide güçlenen Müslümanların, İslamiyet inancının yaygınlaşmasının önüne geçmek ve Medine'yi ele geçirmek gayesi ile on bin askerden oluşan bir ordu hazırlayarak Hz. Muhammet peygamberimiz (sav) ve ümmetine büyük bir saldırı gerçekleştirmek üzere Mekke'den ayrılmıştır. Bu denli büyük bir ordunun kendilerine doğru yola çıktığını öğrenen Müslümanlar savunma hazırlıklarına girmiş ve bulundukları bölgeye hendek kazmışlardır.

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Hendek Savaşı Sonuçları - Hendek Savaşı Tarafları, Tarihi, Önemi Ve Nedenleri

Hendek kazma fikrini ilk önce ortaya süren kişi Selman Farisi'dir, bu fikri peygamber efendimiz (sav) onaylamış ve Hendek kazma işine bizzat yardım etmiştir. Müşrikler, Uhud Savaşı'nda Müslümanların yenik düşmesinden aldığı cesaretle bu savaşı kazanacağını düşünmüştür lakin Müslümanlara yenik düşmüştür.

Hendek Savaşı Sonuçları - Hendek Savaşı Tarafları, Tarihi, Önemi Ve Nedenleri

Hendek Savaşı Tarihi, Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları

Hendek Savaşı, 31 Mart 627 tarihinde Hz. Muhammet (sav) ve onun önderliğini yaptığı Müslümanlar ile Kureyşliler, Arap putperestler ve Medineli Yahudilerin oluşturduğu ordu arasında yaşanmıştır. Hendek Savaşı'nın yaşanmasına neden olan başlıca sebepleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Müşriklerin İslamiyet'in yayılmasını engelleme çabaları.
  • Uhud Savaşı'ndaki zararlarını geri alma isteği.
  • Müşriklerin Hz. Muhammet (sav) ve onun yolundan gidenlere büyük bir darbe indirmek istemeleri.
Hendek Savaşı Sonuçları - Hendek Savaşı Tarafları, Tarihi, Önemi Ve Nedenleri

Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Hendek Savaşı'nın sonucunda yaşanan gelişmeler ise şunlardır;

  • Arap kabileleri Müslümanların gücüne ikna olmuş ve İslamiyet'i tanımak zorunda kalmıştır.
  • Medineli Yahudiler, Mekkelileri kışkırtarak yaptıkları işbirliğin cezasını sürgün ile ödemiştir.
  • Müslümanların emniyeti sağlanmış, ticaret yollarının güvenliği güvence altına alınmıştır.
  • Kureyza Yahudileri Mekke'den kovulmuştur.
  • Müşriklerin cesareti kırılmıştır.
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