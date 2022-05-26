Giriş Tarihi: 26.05.2022 17:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 17:39

Hicaz Yemen Cephesi Neden Açıldı? Hicaz Yemen Cephesi Nasıl Sonuçlandı, Komutanı Kimdir?

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgi yaşamasına rağmen bazı cephelerde başarılar elde etmiştir. Tam anlamıyla başarıyla sonuçlanmasa da Osmanlı askerinin büyük çabalarına şahit olan cephelerden birisi de Hicaz Yemen Cephesi'dir. Bu yazımızda siz kıymetli okuyucularımız için, Osmanlı ordusunun türlü olumsuz şartlara ve düşman işbirliklerine rağmen büyük bir mücadele ve dayanıklılık gösterdiği Hicaz Yemen Cephesi hakkında bilgileri bir araya getirdik. Hicaz Yemen Cephesi neden açıldı? Hicaz Yemen Cephesi komutanı kimdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.