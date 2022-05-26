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Haberler Fotohaber Hicaz Yemen Cephesi Neden Açıldı? Hicaz Yemen Cephesi Nasıl Sonuçlandı, Komutanı Kimdir?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 17:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 17:39

Hicaz Yemen Cephesi Neden Açıldı? Hicaz Yemen Cephesi Nasıl Sonuçlandı, Komutanı Kimdir?

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgi yaşamasına rağmen bazı cephelerde başarılar elde etmiştir. Tam anlamıyla başarıyla sonuçlanmasa da Osmanlı askerinin büyük çabalarına şahit olan cephelerden birisi de Hicaz Yemen Cephesi'dir. Bu yazımızda siz kıymetli okuyucularımız için, Osmanlı ordusunun türlü olumsuz şartlara ve düşman işbirliklerine rağmen büyük bir mücadele ve dayanıklılık gösterdiği Hicaz Yemen Cephesi hakkında bilgileri bir araya getirdik. Hicaz Yemen Cephesi neden açıldı? Hicaz Yemen Cephesi komutanı kimdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Hicaz Yemen Cephesi Neden Açıldı? Hicaz Yemen Cephesi Nasıl Sonuçlandı, Komutanı Kimdir?

Birinci Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı'nın güney doğu hattında savaştığı cephelerden biri olan Hicaz Yemen Cephesi günümüzde hala tarih derslerine ve tezlerine konu olmaktadır. Birçok cephede mücadele etmesine ve yorgun düşmesine rağmen Osmanlı ordusunun büyük bir dayanıklılık gösterdiği Hicaz Yemen Cephesi tarihi nedir? Hicaz Yemen Cephesi nasıl sonuçlandı? İşte detaylı bilgiler...

Hicaz Yemen Cephesi Neden Açıldı? Hicaz Yemen Cephesi Nasıl Sonuçlandı, Komutanı Kimdir?

Hicaz Yemen Cephesi Neden Açıldı?

Birinci Dünya Savaşı'nın en güçlü İttifak devleti olan İngiltere'nin Arap topraklarındaki kutsal yerlere oluşturduğu tehdit ve yine İngilizlerin Arapları Osmanlıya karşı kışkırtmaları sonucunda Osmanlı Devleti 7. Kolorduyu bölgeye yönlendirmiştir.

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Hicaz Yemen Cephesi Neden Açıldı? Hicaz Yemen Cephesi Nasıl Sonuçlandı, Komutanı Kimdir?

4 tümenden oluşan bu birlik Hicaz, San, Hudeybiye ve Asir civarlarında konuşlanmıştır. Bu cephenin açılma nedenlerinden bir diğeri de, Osmanlı Devleti'nin Şerif Hüseyin isyanının yayılmasını engellemek gayesidir.

Hicaz Yemen Cephesi Neden Açıldı? Hicaz Yemen Cephesi Nasıl Sonuçlandı, Komutanı Kimdir?

Hicaz Yemen Cephesi Tarihi

10 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı Devleti'nin açtığı Hicaz Cephesi, Osmanlı askerinin gerçekleştirdiği büyük bir direnişine tanıklık etmiştir. Cepheye gönderilen 7. Kolordunun komutasında Fahrettin Paşa vardır.Bu dönemde birçok Arap kabilesi kışkırtmalara uyarak Osmanlı'nın karşısına geçmiştir lakin Yemen'de İmam Yahya Osmanlıya bağlı kalmıştır. İngilizlerin desteği ile Arap isyancıları Medine'nin Şam ile olan bağlantısını kesmiştir.

Hicaz Yemen Cephesi Neden Açıldı? Hicaz Yemen Cephesi Nasıl Sonuçlandı, Komutanı Kimdir?

Medine'deki kuvvetlerin yiyecek, malzeme, asker tedariklerini sağlamak ve birliği tahliye edilmesi için Enver Paşa 16 Kasım 1917 tarihinde Medine'nin tahliyesi emrini vermiştir. Yapılan tüm planlara rağmen Medine hareketi başarısız olmuş, bölgedeki askerler oldukça büyük sıkıntıya düşmüşlerdir. Bu sıkıntılar 1918 yılıyla birlikte daha da şiddetlenmiştir lakin 7. Kolordu Medine, Asir ve Yemen'i Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar müdafaa etmiştir. Osmanlı birlikleri Mondros Ateşkesinin akabindeki 23 Ocak 1919 tarihinde teslim olmuştur.

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