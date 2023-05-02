Hıdırellez Bayramı ne zaman? Baharın gelişi kutlanacak! 2023 Hıdırellez tarihi nedir, neden ve nasıl kutlanır?

Hıdırellez Bayramı, Orta Asya ve Balkan coğrafyaları başta olmak üzere birçok ülkede doğanın canlandığı zamanları ifade ediyor. Bahar ateşi gibi birçok geleneği barındıran Hıdırellez ritüelleri bu yıl da birçok noktada yapılacak. Baharı karşılayacak olan binlerce kişi şimdi 'Hıdırellez ne zaman, hangi gün, ayın kaçında?' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan Hızır ve İlyas kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan "Hıdırellez" kelimesi birçok insan için şenlik anlamına geliyor. Peki, Hıdırellez nedir, neden kutlanır, nasıl kutlanır? İşte 2023 Hıdırellez tarihi…