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Haberler Fotohaber Hıdırellez Bayramı ne zaman? Baharın gelişi kutlanacak! 2023 Hıdırellez tarihi nedir, neden ve nasıl kutlanır?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 10:58

Hıdırellez Bayramı ne zaman? Baharın gelişi kutlanacak! 2023 Hıdırellez tarihi nedir, neden ve nasıl kutlanır?

Hıdırellez Bayramı, Orta Asya ve Balkan coğrafyaları başta olmak üzere birçok ülkede doğanın canlandığı zamanları ifade ediyor. Bahar ateşi gibi birçok geleneği barındıran Hıdırellez ritüelleri bu yıl da birçok noktada yapılacak. Baharı karşılayacak olan binlerce kişi şimdi 'Hıdırellez ne zaman, hangi gün, ayın kaçında?' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan Hızır ve İlyas kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan "Hıdırellez" kelimesi birçok insan için şenlik anlamına geliyor. Peki, Hıdırellez nedir, neden kutlanır, nasıl kutlanır? İşte 2023 Hıdırellez tarihi

Hıdırellez Bayramı ne zaman? Baharın gelişi kutlanacak! 2023 Hıdırellez tarihi nedir, neden ve nasıl kutlanır?

Hıdırellez tarihi 2023 ile bahar ayı için hazırlanıldı. Birçok Türk bölgesinde kutlanan Hıdırellez kısaca baharın gelişi olarak biliniyor. Bugünün ritüelleri ve gelenekleri ile kutlanan bayram niteliğindeki bu özel günde Hızır ve İlyas peygamberlerin birleştiği gibi bir inanç da bulunuyor. Dilek tutmanın bir gelenek olduğu güne yaklaşırken detaylar şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 Hıdırellez ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, nasıl kutlanır? İşte Hıdırellez duası ve dilekleri…

Hıdırellez Bayramı ne zaman? Baharın gelişi kutlanacak! 2023 Hıdırellez tarihi nedir, neden ve nasıl kutlanır?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği Hıdırellez, yüzlerce yıllık geleneklerden biridir ve her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanır.

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Hıdırellez Bayramı ne zaman? Baharın gelişi kutlanacak! 2023 Hıdırellez tarihi nedir, neden ve nasıl kutlanır?

2023 HIDIRELLEZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Doğanın canlanması ve bolluk, bereket anlamına gelen Hıdırellez tarihleri bu yıl Cuma ve Cumartesi günlerine denk geliyor.

Buna göre 2023 Hıdırellez kutlamaları bu yıl cuma günü başlayıp cumartesi gününe kadar devam edecek.

Hıdırellez Bayramı ne zaman? Baharın gelişi kutlanacak! 2023 Hıdırellez tarihi nedir, neden ve nasıl kutlanır?

HIDIRELLEZ NEDİR? İŞTE ANLAMI VE ÖNEMİ

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinen Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Doğanın canlandığı gün olarak bilinen Hıdırellez Bayramı baharın gelişi anlamını da taşır.

Hızır Günleri 6 Mayıs'ta başlar ve 7 Kasım'a kadar sürer. Hristiyanlar da Aziz George gününü aynı gün kutlar. Aziz George da baharın gelişini temsil eder.

Hıdırellez Bayramı ne zaman? Baharın gelişi kutlanacak! 2023 Hıdırellez tarihi nedir, neden ve nasıl kutlanır?

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ: HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir.

Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

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