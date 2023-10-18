HİZBULLAH KİMDİR? İsrail’e ‘önleyici saldırı’ düzenleyebilir! Hizbullah askeri gücü ne kadar, lideri kimdir, elinde hangi silahlar var? İşte tarihçesi ve asker sayısı!

İSLAMI CİHAD, İSRAİL'İN İDDİALARINI REDDETİ

İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanlayarak, bunun "asılsız olduğunu" belirtti.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "İslami Cihad, Gazze'deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İsrailli yetkililerin, Hareketin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı yönündeki iddialarını "asılsız ve gerçek dışı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Birkaç İsrailli yetkilinin günlerdir bu tehditleri medya aracılığıyla tekrarladığına" da işaret edildi.