HİZBULLAH KİMDİR? İsrail’e ‘önleyici saldırı’ düzenleyebilir! Hizbullah askeri gücü ne kadar, lideri kimdir, elinde hangi silahlar var? İşte tarihçesi ve asker sayısı!

Son dakika haberi… İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. En az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ABD Başkanı Biden'ın Tel Aviv'i ziyaret ettiği bu günün "öfke günü" olmasını istedi. Bu gelişme sonrası Hizbullah kimdir, nedir, asker sayısı kaç, elinde hangi silahlar var soruları yanıt aramaya başladı. Devlet dışı bir aktör olan Hizbullah, Gazze'ye düzenlenecek olası bir kara harekatında çatışmalara müdahil olacağının sinyallerini veriyor. Peki, Hizbullah kimdir, kaç bin askeri var, lideri kimdir, elinde hangi silahlar var? İşte, Hizbullah tarihçesi ve askerüi gücü hakkında ayrıntılı bilgiler ve son dakika haberinin detayları…