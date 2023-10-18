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Haberler Fotohaber HİZBULLAH KİMDİR? İsrail’e ‘önleyici saldırı’ düzenleyebilir! Hizbullah askeri gücü ne kadar, lideri kimdir, elinde hangi silahlar var? İşte tarihçesi ve asker sayısı!
Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 15:30

HİZBULLAH KİMDİR? İsrail’e ‘önleyici saldırı’ düzenleyebilir! Hizbullah askeri gücü ne kadar, lideri kimdir, elinde hangi silahlar var? İşte tarihçesi ve asker sayısı!

Son dakika haberi… İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. En az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ABD Başkanı Biden'ın Tel Aviv'i ziyaret ettiği bu günün "öfke günü" olmasını istedi. Bu gelişme sonrası Hizbullah kimdir, nedir, asker sayısı kaç, elinde hangi silahlar var soruları yanıt aramaya başladı. Devlet dışı bir aktör olan Hizbullah, Gazze'ye düzenlenecek olası bir kara harekatında çatışmalara müdahil olacağının sinyallerini veriyor. Peki, Hizbullah kimdir, kaç bin askeri var, lideri kimdir, elinde hangi silahlar var? İşte, Hizbullah tarihçesi ve askerüi gücü hakkında ayrıntılı bilgiler ve son dakika haberinin detayları…

Hizbullah kimdir, nedir? İsrail’in en büyük korkusu! Lübnan Hizbullah lideri kimdir, asker sayısı kaç, elinde hangi silahlar var?

Hizbullah kimdir, nedir, kaç askeri var soruları gündemdeki yerini aldı. İsrail Gazze son dakika haberleri yakından takip ediliyor. İsrail, önceki gün Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne bombalı saldırı düzenledi. En az 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya tüm dünyadan tepki yağıyor. Yaşananlar sonrası Lübnan'daki Hizbullah, ABD Başkanı Biden'ın Tel Aviv'i ziyaret ettiği bu günün "öfke günü" olmasını istedi. Hizbullah, İsrail Gazze çatışmasına müdahil olabilecek en güçlü aktör olarak dikkat çekiyor. Hamas'tan çok daha güçlü silahlara ve çok daha deneyimli savaşçılara sahip olduğu belirtilen Hizbullah'ın büyük bir yangının fitilini ateşlemesinden korkuluyor. Peki, Hizbullah kimdir, kaç bin askeri var, lideri kimdir? İşte, Hizbullah askeri gücü ve tarihçesi hakkında detaylı bilgiler…

Hizbullah kimdir, nedir? İsrail’in en büyük korkusu! Lübnan Hizbullah lideri kimdir, asker sayısı kaç, elinde hangi silahlar var?

HİZBULLAH'TAN ÖFKE GÜNÜ AÇIKLAMASI

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı saldırıyı kınadı. Hizbullah, ABD Başkanı Biden'ın Tel Aviv'i ziyaret ettiği bu günün "öfke günü" olmasını istedi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist suç çetelerinin işlemiş olduğu korkunç ve vahşi suçlardan dolayı insanlığın alnı terliyor" ifadeleri yer aldı.

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Hizbullah kimdir, nedir? İsrail’in en büyük korkusu! Lübnan Hizbullah lideri kimdir, asker sayısı kaç, elinde hangi silahlar var?

Tüm kınamaların artık yeterli olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İslam dünyası ve Arap ülkelerindeki ümmetimizin halklarına derhal harekete geçip sokaklarda ve meydanlarda bu büyük öfkeyi ifade etmelerini istiyoruz."

Açıklamada, çarşamba gününün İsrail'e karşı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'i ziyaretine karşı "öfke günü" olması istendi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği

Hizbullah kimdir, nedir? İsrail’in en büyük korkusu! Lübnan Hizbullah lideri kimdir, asker sayısı kaç, elinde hangi silahlar var?

İSLAMI CİHAD, İSRAİL'İN İDDİALARINI REDDETİ

İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanlayarak, bunun "asılsız olduğunu" belirtti.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "İslami Cihad, Gazze'deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İsrailli yetkililerin, Hareketin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı yönündeki iddialarını "asılsız ve gerçek dışı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Birkaç İsrailli yetkilinin günlerdir bu tehditleri medya aracılığıyla tekrarladığına" da işaret edildi.

Hizbullah kimdir, nedir? İsrail’in en büyük korkusu! Lübnan Hizbullah lideri kimdir, asker sayısı kaç, elinde hangi silahlar var?

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken çatışmalara müdahil olabilecek en güçlü aktör Lünban'daki Hizbullah. Devlet dışı bir aktör olan Hizbullah, son zamanlarda yaptığı açıklamalarda Gazze'ye düzenlenecek olası bir kara harekatında çatışmalara müdahil olacağının sinyallerini veriyor.

Örgüt, bölgede oldukça dikkate alınan bir mekanizma. Zira, ABD'li yetkililer İran'la birlikte Hizbullah'ı sık sık tehdit ediyor hem de örgütün çatışmalara dahil olma ihtimaline karşı Tel Aviv yönetimini uyarıyor.

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