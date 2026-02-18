Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Hoş Geldin Ramazan Mesajları ve Sözleri 2026: En güzel, anlamlı ve yeni Ya Şehri Ramazan görselleri
Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 09:28

Hoş Geldin Ramazan Mesajları ve Sözleri 2026: En güzel, anlamlı ve yeni Ya Şehri Ramazan görselleri

İslam alemi için yılın en kutsal dönemi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, bu gece itibarıyla gönüllere huzur, sofralara bereket getirmeye başlıyor. 18 Şubat 2026 sabahı kılınacak ilk sahur ile başlayacak olan bu manevi yolculuğu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, en şık kutlama mesajlarını araştırmaya başladı. Peki, "Hoş geldin Ya Şehri Ramazan" temalı en yeni ve dualı sözler neler? İşte sosyal medyada (WhatsApp, Instagram, Facebook) paylaşabileceğiniz veya SMS olarak gönderebileceğiniz, 2026 yılına özel resimli, kısa, öz ve hadisli Ramazan mesajları seçenekleri.

Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı Ramazan ayı, birlik ve beraberlik bağlarımızı güçlendiren müstesna bir zaman dilimidir. Bu gece itibarıyla kalkılacak ilk sahur, sadece tutulacak orucun değil, aynı zamanda yardımlaşmanın ve manevi arınmanın da başlangıcını temsil ediyor. Uzaktaki dostlarımıza, akrabalarımıza ve sevdiklerimize bir mesajla ulaşmak, gönül köprülerini tazelemek adına her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük önem taşıyor. 2026 Hoş Geldin Ramazan mesajları bu mübarek ayın iklimine uygun seçenekleriyle yayında!

EN YENİ HOŞ GELDİN YA ŞEHRİ RAMAZAN MESAJLARI

Ramazan'ın gelişini müjdeleyen mesajlar, sevdiklerimize duyduğumuz iyi dileklerin en zarif halidir:

"Gönüllerin huzur bulduğu, ellerin semaya açıldığı bu mübarek ayda dualarınız kabul, sofranız bereketli olsun. Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan."

"Hasretle beklediğimiz on bir ayın sultanı kapımıza geldi. Rabbim bu kutlu ayı sağlık, afiyet ve sevdiklerimizle birlikte geçirmeyi nasip etsin. Hayırlı Ramazanlar."

"Kalpler arınsın, sofralar şenlensin, dualar göğe yükselsin. Bereketiyle gelen Ramazan ayı hepimize huzur getirsin. Hoş geldin Ramazan!"

İLK SAHUR GECESİ İÇİN ÖZEL DUALI MESAJLAR

Bu gece kalkılacak ilk sahurun heyecanını paylaşan ifadeler:

"Bu gece ilk sahurun bereketiyle uyanalım, niyetlerimizle kalplerimizi tazeleyelim. İlk sahurumuz mübarek olsun."

"Sahur vaktinde edilen dualar reddedilmez. Rabbim ilk sahur hürmetine tüm dualarımızı kabul eylesin. Hoş geldin Ramazan."

"Kase nurlarınız sıcak çorbalarla, kalpleriniz bu ayın rahmetiyle dolsun. İlk sahur bereketine ulaştıran Allah'a hamdolsun."

KISA VE ÖZ RAMAZAN AYI SÖZLERİ

Vakti kısıtlı olanlar için anlamı derin, ifadesi sade seçenekler:

"Sabır, şükür ve paylaşma ayı Ramazan hoş geldin. Gönlünüz nur, eviniz bereket dolsun."

"Ramazan'ın rahmeti üzerimize, bereketi sofralarımıza yağsın. Hayırlı Ramazanlar."

"Gözyaşının duaya, duanın umuda dönüştüğü ay hoş geldin Ramazan."

"On bir ayın sultanı evlerinize neşe, kalplerinize iman tazeliği getirsin."

HADİSLİ VE AYETLİ RAMAZAN TEBRİKLERİ

Manevi derinliği artırmak isteyenler için Kur'an ve Sünnet ışığında mesajlar:

"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Hayırlı Ramazanlar dilerim."

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor: "Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır." Bu mübarek ayda tüm kapılar hayra açılsın.

"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari) Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin.

BİRBİRİNDEN FARKLI RAMAZAN MESAJLARI

"Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Ramazan ayında gönlünün huzurla dolmasını dilerim. Ailenle birlikte nice bereketli sofralara..."

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının sana ve ailene esenlik getirmesini temenni ederim."

"Ramazan demek paylaşmak demektir. Uzaklarda olsak da kalbimiz bir, dualarımız ortak. Hayırlı Ramazanlar kardeşim."

Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan… Rahmet kapılarının açıldığı, kalplerin yumuşadığı bu mübarek ayda Rabbim bizlere sağlık, huzur ve bereket nasip eylesin.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle gönüllerimize umut, sofralarımıza bereket dolsun. Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşayalım.

