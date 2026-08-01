Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu Maç Tarihi

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de yayıncı kuruluş bilgisi oldu. UEFA Avrupa Ligi eleme turlarındaki yayın hakları kapsamında Beşiktaş'ın Hradec Kralove ile oynayacağı her iki karşılaşma da S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak naklen futbol severlerle buluşacak.