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Haberler Fotohaber Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 | YÖK ile hukuk bölümü kaç puan ve sıralama istiyor?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 01:20

Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 | YÖK ile hukuk bölümü kaç puan ve sıralama istiyor?

2026 YKS tercih süreci için heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar, hukuk fakültelerinin taban puanlarını ve sıralamalarını araştırmaya başladı. Böylece YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilerle, bölümlere ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ön plana çıktı. Peki "Hukuk kaç puan ve sıralama ile kazanılır?" İşte üniversitelere ve şehirlere göre detaylar...

  • ABONE OL
Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 | YÖK ile hukuk bölümü kaç puan ve sıralama istiyor?

2026 YKS tercih dönemi için hazırlıklarına şimdiden başlayan ve Hukuk fakültelerini hedefleyen adaylar, üniversitelerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. Böylece ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan il il ve üniversite üniversite hukuk bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları gündeme geldi.

Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 | YÖK ile hukuk bölümü kaç puan ve sıralama istiyor?

2026 HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

2026 Hukuk taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan Hukuk bölümünün taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 | YÖK ile hukuk bölümü kaç puan ve sıralama istiyor?

HUKUK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Başarı
Sırası		 Taban
Puan
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 21
22
22
23		 23
24
24
23		 28.114
42.727
33.818
38.046		 401,69281
393,05608
408,03783
412,06091
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 47
24
25
23		 47
24
25
23		 57.043
66.284
52.436
61.248		 380,50424
377,21727
395,46085
397,90650
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Hukuk
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 89
120
119
104		 70
95
119
104		 Dolmadı
Dolmadı
112.056
119.198		 Dolmadı
Dolmadı
367,02448
370,61872
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 21
18
18
20		 25
22
22
20		 253
473
239
132		 510,7839
504,59636
527,16858
530,68457
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
21
21
24		 24
25
25
24		 376
305
271
329		 504,01538
511,77162
525,78762
520,22409
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hukuk
(Fransızca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 426
425
340
164		 502,12814
506,58220
522,67095
528,44829
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 14
15
14
16		 17
18
17
16		 616
691
658
689		 494,12368
496,90655
511,46057
509,85158
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
13
20
26		 16
16
23
26		 1.181
1.091
1.584
1.389		 478,65655
486,42701
490,95125
496,63723
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
70		 62
62
62
72		 1.367
1.240
1.284
1.741		 474,75723
483,20477
496,68948
491,72665
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 9
10
10
16		 9
10
10
16		 1.548
1.191
1.262
1.689		 471,41953
484,19353
497,14206
492,33596
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hukuk
(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 1.873
1.619
1.414
933		 466,29835
475,74286
494,11477
504,60105
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 14
15
15
16		 16
16
16
16		 2.041
1.559
1.662
991		 464,27941
476,80859
489,54203
503,39579
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 200
500
500
550		 205
513
513
564		 2.233
3.225
3.242
4.387		 461,84071
456,38332
471,29194
468,87573
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 120
150
150
240		 123
154
154
246		 2.877

4.090
6.201		 454,975
451,05389
463,98076
459,60861
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
500
500
500		 257
513
513
513		 3.275
5.560
4.539
5.405		 451,25171
444,70971
460,70338
463,33829
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 16
17
20
22		 18
18
22
22		 3.681
4.436
3.821
4.201		 447,85828
449,26445
466,07650
470,13666
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 4.210


 444,39185
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
350
350
350		 257
359
359
359		 4.745
9.005
6.174
9.118		 441,65159
434,45672
451,03838
448,37359
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 200
300
300
420		 205
308
308
431		 4.930
9.139
6.380
11.196		 440,87333
434,17471
450,06356
442,30434
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3
2
2
3		 3
2
2
3		 5.130
3.094
2.429
2.182		 439,91751
457,33426
479,33290
486,50030
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
18
18
15		 16
19
19
15		 5.182
13.632
6.549
9.052		 439,66777
425,25559
449,31149
448,57198
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 22
23
23
25		 23
27
24
25		 5.565
9.947
5.947
6.158		 438,03743
432,33271
452,17460
459,78747
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 23
24
24
26		 25
28
26
26		 5.788
8.183
5.791
10.270		 437,14925
436,55151
452,87011
444,87145
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 9
10
21
26		 10
11
22
26		 5.817
11.391
9.521
12.546		 437,0425
429,45646
437,63930
439,14835
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA