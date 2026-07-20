Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 | YÖK ile hukuk bölümü kaç puan ve sıralama istiyor?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Başarı
Sırası
|Taban
Puan
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|21
22
22
23
|23
24
24
23
|28.114
42.727
33.818
38.046
|401,69281
393,05608
408,03783
412,06091
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|47
24
25
23
|47
24
25
23
|57.043
66.284
52.436
61.248
|380,50424
377,21727
395,46085
397,90650
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Hukuk
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|89
120
119
104
|70
95
119
104
|Dolmadı
Dolmadı
112.056
119.198
|Dolmadı
Dolmadı
367,02448
370,61872
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|21
18
18
20
|25
22
22
20
|253
473
239
132
|510,7839
504,59636
527,16858
530,68457
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
21
21
24
|24
25
25
24
|376
305
271
329
|504,01538
511,77162
525,78762
520,22409
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hukuk
(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|426
425
340
164
|502,12814
506,58220
522,67095
528,44829
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|14
15
14
16
|17
18
17
16
|616
691
658
689
|494,12368
496,90655
511,46057
509,85158
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
13
20
26
|16
16
23
26
|1.181
1.091
1.584
1.389
|478,65655
486,42701
490,95125
496,63723
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
70
|62
62
62
72
|1.367
1.240
1.284
1.741
|474,75723
483,20477
496,68948
491,72665
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|9
10
10
16
|9
10
10
16
|1.548
1.191
1.262
1.689
|471,41953
484,19353
497,14206
492,33596
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hukuk
(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|1.873
1.619
1.414
933
|466,29835
475,74286
494,11477
504,60105
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|14
15
15
16
|16
16
16
16
|2.041
1.559
1.662
991
|464,27941
476,80859
489,54203
503,39579
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|200
500
500
550
|205
513
513
564
|2.233
3.225
3.242
4.387
|461,84071
456,38332
471,29194
468,87573
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|120
150
150
240
|123
154
154
246
|2.877
…
4.090
6.201
|454,975
451,05389
463,98076
459,60861
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
500
500
500
|257
513
513
513
|3.275
5.560
4.539
5.405
|451,25171
444,70971
460,70338
463,33829
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|16
17
20
22
|18
18
22
22
|3.681
4.436
3.821
4.201
|447,85828
449,26445
466,07650
470,13666
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|4.210
…
—
—
|444,39185
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
350
350
350
|257
359
359
359
|4.745
9.005
6.174
9.118
|441,65159
434,45672
451,03838
448,37359
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|200
300
300
420
|205
308
308
431
|4.930
9.139
6.380
11.196
|440,87333
434,17471
450,06356
442,30434
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
2
2
3
|3
2
2
3
|5.130
3.094
2.429
2.182
|439,91751
457,33426
479,33290
486,50030
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
18
18
15
|16
19
19
15
|5.182
13.632
6.549
9.052
|439,66777
425,25559
449,31149
448,57198
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|22
23
23
25
|23
27
24
25
|5.565
9.947
5.947
6.158
|438,03743
432,33271
452,17460
459,78747
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|23
24
24
26
|25
28
26
26
|5.788
8.183
5.791
10.270
|437,14925
436,55151
452,87011
444,87145
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|9
10
21
26
|10
11
22
26
|5.817
11.391
9.521
12.546
|437,0425
429,45646
437,63930
439,14835
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA