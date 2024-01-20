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Haberler Fotohaber Hüseyin Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Hüseyin Karakaya'nın hayatı ve kariyeri!
Giriş Tarihi: 20.01.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 13:33

Hüseyin Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Hüseyin Karakaya'nın hayatı ve kariyeri!

Hüseyin Karakaya'nın hayatı merak ediliyor. Daha önce Kartal'dan 9. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği, Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, Kartal Refah Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Kartal Fazilet Partisi kurucu İlçe Başkanlığı, görevlerinde bulunan Hüseyin Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Hüseyin Karakaya'nın hayatı ve yaşamına dair bilgiler…

Hüseyin Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Hüseyin Karakaya’nın hayatı ve kariyeri!

Hüseyin Karakaya yaşamı ve siyasi hayatı ile gündemde merak edilenler arasında yer alıyor. Pendik Belediyesi'nde Teknik İşlerden sorumlu Başkan Danışmanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Uzman Danışmanlığı, Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Başkan Danışmanlığı yapan Karakaya hakkında kimdir sorusu yanıt arıyor. Peki, Hüseyin Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi ve yaşamı hakkında…

Hüseyin Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Hüseyin Karakaya’nın hayatı ve kariyeri!

HÜSEYİN KARAKAYA KİMDİR?

Erzurum Horasan 1961doğumlu, 1985 yılından beri Kartal'da oturan Mimar Hüseyin Karakaya, Lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı.

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Hüseyin Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Hüseyin Karakaya’nın hayatı ve kariyeri!

HÜSEYİN KARAYAKAYA HAYATI VE KARİYERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılından itibaren, kurucusu ve ortağı olduğu yurtiçi ve yurtdışında taahhüt işleri yapan inşaat firmasının yöneticiliğini yapmaktadır.

Hüseyin Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Hüseyin Karakaya’nın hayatı ve kariyeri!

Hüseyin Karakaya, 6 dil (İngilizce, Arapça, Rusça, Özbekçe, Kazakça, Azerice) bilmektedir. Evli olan Karakaya, üç çocuk babasıdır.

Hüseyin Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Hüseyin Karakaya’nın hayatı ve kariyeri!
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