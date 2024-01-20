Giriş Tarihi: 20.01.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
13:33
Hüseyin Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Hüseyin Karakaya'nın hayatı ve kariyeri!
Hüseyin Karakaya'nın hayatı merak ediliyor. Daha önce Kartal'dan 9. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği, Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, Kartal Refah Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Kartal Fazilet Partisi kurucu İlçe Başkanlığı, görevlerinde bulunan Hüseyin Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Hüseyin Karakaya'nın hayatı ve yaşamına dair bilgiler…