Hüseyin Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Hüseyin Karakaya’nın hayatı ve kariyeri!

HÜSEYİN KARAYAKAYA HAYATI VE KARİYERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılından itibaren, kurucusu ve ortağı olduğu yurtiçi ve yurtdışında taahhüt işleri yapan inşaat firmasının yöneticiliğini yapmaktadır.