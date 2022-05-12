Hz. Davud Hayatı ve Kıssası - Hz. Davut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz Davud un Hayatı

Hz. Davud Kudüs yakınlarında 1010 yılında dünyaya gelmiştir. Halkını her zaman Zebur kutsal kitabı içerisinde yer alan nasihatlere uyarak yöneten bir hükümdar olmuştur. Diğer tüm peygamberler gibi kendisi de daima adaletten yana olmuş ve halkına hiçbir zaman zulüm etmemiştir. Her zaman doğruları konuşan bir kişi olmuştur. Hz Davud'un Mizmar adı verilen bir çalgıyı çok iyi çaldığı bilinenler arasındadır.

40 yıl boyunca hükümdarlık vazifesini sürdüren Hz. Davud Allah'ın emirlerini de insanlara ulaştırmıştır. 940 yılında ise 70 yaşına geldiğinde vefat etmiştir. Yerine oğlu Hz. Süleyman geçmiştir. Kur'an'da birçok yerde adı geçen bir peygamberdir.

Amalika kavminin reisi olan Calut İsrailoğullarına karşı bir savaş açmış ve Hz. Davut da o dönemde Kral Talut'un ordusunda asker olarak görev yapmıştır. Calut'u teke tek bir mücadlee de sapan ve taş ile vurarak öldürmüş ve Talut'un sevdiği bir asker olmuştur. Bu süreden sonra saraya girmiş ve aynı zamanda Talut'un en yakınındaki kişi olmuştur. Daha sonra araları açılmasına rağmen Davut, Talut'tan kaçmayı başarmıştır. Kendisine bir ordu topladıktan sonra ise Talut karşısında yenilmiş ve Filistinlilerin yanına sığınmıştır. Onların komutanı olmuş daha sonra da Yahuda kralı olarak yaşamını devam ettirmiştir.