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Haberler FotoHaber Hz. Davud Hayatı ve Kıssası - Hz. Davut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 13:51

Hz. Davud Hayatı ve Kıssası - Hz. Davut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Peygamberler tarihinde kitap gönderilen ve gönderilmeyen peygamberler vardır. Kitap gönderilen peygamber dört tanedir. Bunlardan birisi de Hz. Davud Peygamberdir. Hz. Davud hayatı ve kıssası da bu bakımdan oldukça merak edilen bir konudur. Hem peygamber hem de hükümdarlık yapmış bir peygamberdir. Kudüs'te doğan Hz. Davut Peygamber kimdir, ne zaman ve kaç yıl yaşadı sorularını sizler için araştırdık.

Hz. Davud Hayatı ve Kıssası - Hz. Davut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

İsmi Kur'an içerisinde ismi birçok yerde geçen bir peygamber olan Hz. Davud hayatı ve kıssası oldukça merak edilir. Kendisine hem hükümdarlık hem de peygamberlik bahşedilmiştir. Bunun yanında kendisine kitap gönderilen bir peygamberdir. Zebur kutsal kitabı Hz. Davud için gönderilmiştir. Hz. Davut Peygamber kimdir, ne zaman ve kaç yıl yaşadı sorularının tüm yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Hz. Davud Hayatı ve Kıssası - Hz. Davut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz Davud

Hz. Davud kendisine kitap gönderilen bir peygamberdir. Hayatını hem halkını yönetmek hem de onları Allah yoluna döndürmek için sürdürmüştür. Birçok önemli sınavdan geçen Hz. Davud hem sultan hem de Allah'ın elçisi sıfatını en iyi şekilde devam ettirmiştir. Ülkesini daima barış ve adaletle yöneten hükümdar olmuş hem de Kudüs'ü ilk defa fetheden kişi olmayı başarmıştır.

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Hz. Davud Hayatı ve Kıssası - Hz. Davut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz Davud un Hayatı

Hz. Davud Kudüs yakınlarında 1010 yılında dünyaya gelmiştir. Halkını her zaman Zebur kutsal kitabı içerisinde yer alan nasihatlere uyarak yöneten bir hükümdar olmuştur. Diğer tüm peygamberler gibi kendisi de daima adaletten yana olmuş ve halkına hiçbir zaman zulüm etmemiştir. Her zaman doğruları konuşan bir kişi olmuştur. Hz Davud'un Mizmar adı verilen bir çalgıyı çok iyi çaldığı bilinenler arasındadır.

40 yıl boyunca hükümdarlık vazifesini sürdüren Hz. Davud Allah'ın emirlerini de insanlara ulaştırmıştır. 940 yılında ise 70 yaşına geldiğinde vefat etmiştir. Yerine oğlu Hz. Süleyman geçmiştir. Kur'an'da birçok yerde adı geçen bir peygamberdir.

Amalika kavminin reisi olan Calut İsrailoğullarına karşı bir savaş açmış ve Hz. Davut da o dönemde Kral Talut'un ordusunda asker olarak görev yapmıştır. Calut'u teke tek bir mücadlee de sapan ve taş ile vurarak öldürmüş ve Talut'un sevdiği bir asker olmuştur. Bu süreden sonra saraya girmiş ve aynı zamanda Talut'un en yakınındaki kişi olmuştur. Daha sonra araları açılmasına rağmen Davut, Talut'tan kaçmayı başarmıştır. Kendisine bir ordu topladıktan sonra ise Talut karşısında yenilmiş ve Filistinlilerin yanına sığınmıştır. Onların komutanı olmuş daha sonra da Yahuda kralı olarak yaşamını devam ettirmiştir.

Hz. Davud Hayatı ve Kıssası - Hz. Davut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz Davud un Babası Kimdir?

Hz. Davud 1010 yılında doğmuştur. Babası ise Yahuda Sıbtının ileri gelenlerinden biridir. Betülahm'de yaşayan Yesse'nin oğlu olarak bilinmektedir. Birçok mucizesi bulunan peygamber kendisine gönderilen kutsal kitabın içinde yazanlara ters düşecek bir yaşam sürmemiştir. İbranicede isminin anlamı en çok sevilen kişi ya da göz bebeği anlamına gelmektedir.

Hz. Davud Hayatı ve Kıssası - Hz. Davut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz Davud un Oğlu Kimdir?

Hz. Davud'un oğlu ise Solomon olarak da bilinen Hz. Süleyman'dır. Davud peygamber 36 sene hüküm sürdükten sonra yerine Beşeba'da bulunan oğlu Hz. Süleyman geçmiştir. Kur'anda oğlunun da ismi birçok yerde geçmektedir. Keskin zekası ve cesareti ile bilinir.

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