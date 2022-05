Hz. Harun hayatı ve kıssası her zaman insanlara örnek olan bilgilerdendir. Kim olduğu ve ne zaman yaşadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hz. Harun hayatı ve karakteri insanlar için her zaman yol gösterici olmuştur. Bu nedenle de yaşam hikayesi her zaman ilgi duyulanlar arasındadır. Bu nedenle de Hz. Harun Peygamber kimdir, ne zaman ve kaç yıl yaşadı sorularına sizler için yanıt aradık.