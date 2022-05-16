Giriş Tarihi: 16.05.2022 19:20 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 19:20

Hz. Hud Hayatı ve Kıssası - Hz. Hud Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Allah'ın varlığı ve birliğini insanlara öğretmek için gönderilen, seçilmiş kişilere peygamber denir. İnsanlığın var olduğu andan itibaren insanların yaratıcının varlığına inanması için kavimlere gönderilen pek çok peygamber bulunuyor. Allah'ın özel olarak seçtiği ve tarih sahnesinde birçok mucizeye tanıklık eden bu peygamberler arasında dikkat çekenlerden biri de Hz. Hud'dur. Peki, Hz. Hud kimdir, nerede ve kaç yıl yaşadı? Peygamberlik süreci boyunca neler yaşandı, Hz. Hud hayatı ve kıssası hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya topladık.