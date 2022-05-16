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Haberler Fotohaber Hz. Hud Hayatı ve Kıssası - Hz. Hud Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 19:20 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 19:20

Hz. Hud Hayatı ve Kıssası - Hz. Hud Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Allah'ın varlığı ve birliğini insanlara öğretmek için gönderilen, seçilmiş kişilere peygamber denir. İnsanlığın var olduğu andan itibaren insanların yaratıcının varlığına inanması için kavimlere gönderilen pek çok peygamber bulunuyor. Allah'ın özel olarak seçtiği ve tarih sahnesinde birçok mucizeye tanıklık eden bu peygamberler arasında dikkat çekenlerden biri de Hz. Hud'dur. Peki, Hz. Hud kimdir, nerede ve kaç yıl yaşadı? Peygamberlik süreci boyunca neler yaşandı, Hz. Hud hayatı ve kıssası hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya topladık.

Hz. Hud Hayatı ve Kıssası - Hz. Hud Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Ad Kavmine peygamber olarak gönderilen Hz. Hud'un hayatı Allah'a inanmayan putperestlerle mücadele içerisinde geçmiştir. Allah'ın varlığını bu kavme anlatmaya çalışan ve fazlasıyla zorlukla karşılaşan Hz. Hud hakkında merak edilen tüm detaylara içeriğimizin devamından ulaşabilirsiniz. Hz. Hud hayatı boyunca Ad Kavmine Allah inancını aşılamaya çalışmış lakin O'na inanmayan kavim sonunda büyük bir felaketle karşılaşmıştır.

Hz. Hud Hayatı ve Kıssası - Hz. Hud Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Hud Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

23 kabileden oluşan Ad Kavmine peygamber olarak gönderilen kişi Hz. Hud'dur. Hz. Hud Ahkaf bölgesinde doğup burada yetişen biridir. Allah tarafından peygamber olarak seçildiği andan itibaren Arap kökenli Ad Kavmine İslamiyet dinini aşılamaya çalışmıştır.

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Hz. Hud Hayatı ve Kıssası - Hz. Hud Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Putperest olarak hayatlarını sürdüren bu topluluğa Allah'ın yüce bir yaratıcı olduğunu anlatmaya çalışmış ve inanmazlarsa başlarına gelecekler konusunda uyarmıştır. Lakin kavmin Hz. Hud'a olan inancı kötü davranışların ötesine geçememiştir. Onca eziyete rağmen yine yaratıcının varlığını anlatmaya uğraşan Hz. Hud hayatı boyunca bu amaç uğruna hizmet etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de kendisinden bahsedilen Hz. Hud aynı zamanda Sam'ın torunlarından biridir.

Hz. Hud Hayatı ve Kıssası - Hz. Hud Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Hud Arap toprakları kabul edilen Ahkaf bölgesinde doğup büyümesine rağmen Ad kavmi helak olduktan sonra Mekke'ye göçmüştür. Ölümüne kadar toplamda 150 yıl yaşayan Hz. Hud yine burada vefat etmiştir ve mezarının da yine bu bölgede Kabe ile Zemzem arasında olduğu düşünülmektedir.

Hz. Hud Hayatı ve Kıssası - Hz. Hud Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Hud Hayatı ve Kıssası

Hz. Hud Nuh tufanı sonrasında Ad Kavmine gönderilen peygamberdir. Ahkaf bölgesinde doğan ve bu bölgede büyüyen Hz. Hud genel olarak şefkatli ve cömert yapısıyla anılan bir kişiliğe sahiptir. Yaşadığı bölgede sevip sayılan ve Allah inancıyla ibadetlerine sıkı sıkıya bağlı olan Hz. Hud'un hayatı putperest halkın bu kötü yoldan dönmesi için yaptıklarıyla geçmiştir. Tüm çabalarına rağmen kendisine inanmayan Ad Kavmi sonunda Allah tarafından cezalandırılıp yok olmuştur.

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