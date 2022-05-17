Giriş Tarihi: 17.05.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 16:20

Hz. İbrahim Hayatı, Duası ve Kıssası – Hz. İbrahim peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Günümüzde internet çağında olmamızın yararlarından biri de istediğimiz bilgiye ulaşabilmek ve araştırabilmektir. Dini bilgiler de günümüzde en çok araştırılan ve merak edilen konulardandır. Hz. İbrahim'in hayatı da merak edilen peygamber hayatlarından biridir. Hz. İbrahim'in oğulları da çeşitli mucizeler ile bilinmektedir. Hz. İbrahim'in hayatının ve Hz. İbrahim'in duasının merak edilmesinin sebeplerinden biri de Hz. İbrahim ile ilgili bilgilerin diğer dinlerde de karşımıza çıkmış olması ve mucizelerinin dilden dile aktarılmasıdır. Eğer siz de Hz. İbrahim peygamber kimdir, ne zaman ve kaç yıl yaşadı merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre.