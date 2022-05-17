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Giriş Tarihi: 17.05.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 16:20

Hz. İbrahim Hayatı, Duası ve Kıssası – Hz. İbrahim peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Günümüzde internet çağında olmamızın yararlarından biri de istediğimiz bilgiye ulaşabilmek ve araştırabilmektir. Dini bilgiler de günümüzde en çok araştırılan ve merak edilen konulardandır. Hz. İbrahim'in hayatı da merak edilen peygamber hayatlarından biridir. Hz. İbrahim'in oğulları da çeşitli mucizeler ile bilinmektedir. Hz. İbrahim'in hayatının ve Hz. İbrahim'in duasının merak edilmesinin sebeplerinden biri de Hz. İbrahim ile ilgili bilgilerin diğer dinlerde de karşımıza çıkmış olması ve mucizelerinin dilden dile aktarılmasıdır. Eğer siz de Hz. İbrahim peygamber kimdir, ne zaman ve kaç yıl yaşadı merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre.

Hz. İbrahim Hayatı, Duası ve Kıssası – Hz. İbrahim peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İbrahim oğulları ile de bilinen peygamberlerden biridir. Merak edilmesinin sebeplerinden biri olarak Hz. İbrahim'in oğulları hakkında yapılan araştırmalar da bulunmaktadır. Biz de bu yazımızın detaylarında size Hz. İbrahim hakkında merak edilen tüm detayları açıklayıcı olarak hazırladık. İşte o detaylar.

Hz. İbrahim Hayatı, Duası ve Kıssası – Hz. İbrahim peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İbrahim Kimdir?

Kur'an-ı Kerimde 68 kez ismi geçen ve İbrahim Suresi'ne de ismi verilen peygamberdir. Yine Kur'an-ı Kerimde yumuşak huylu, insanlara yardım etmeyi seven ve misafirperver olarak anılan mucizelerle dolu bir peygamberdir. Babil'in doğusu, Dicle ve Fırat atasında kalan bir bölgede dünyaya gelen Hz. İbrahim Keldan kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Hacer ve Sare isminde iki eşi olmuştur ve bu eşlerinden birer oğlu vardır.

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Hz. İbrahim Hayatı, Duası ve Kıssası – Hz. İbrahim peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İbrahim'in Hayatı

Hz. İbrahim, kendi heykelini yaptırıp halkının ona tapmasını isteyen Nemrut'u dine davet için gitmiştir fakat Nemrut daveti kabul etmemiştir ve Hz. İbrahim'i ateşe atarak yakmak istemiştir. Burada Hz. İbrahim'in mucizesi ile karşılaşır ve ateş Hz. İbrahim'i yakmaz.

Hz. İbrahim Hayatı, Duası ve Kıssası – Hz. İbrahim peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Bu olay karşısında kendisine inanan insanların sayısı artar ve Hz. İbrahim kendisine inananlar ile birlikte Keldan kavmini terk eder. Önce Babil'e ardından da Hz. Lut ile beraber Urfa Harran'a hicret eder. Keldan kavmi de Allah tarafından helak edilmiştir.

Hz. İbrahim Hayatı, Duası ve Kıssası – Hz. İbrahim peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İbrahim'in Oğulları

Hz. İbrahim'in 2 oğlu vardır. Bunlar eşi Hacer'den olan oğlu Hz. İsmail ve ilk eşi Hz. Sare'den olan Hz. İshak'tır. Hz. İsmail'in soyundan son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V) gelmektedir. Hz. İshak'ın soyundan İsrailoğulları peygamberleri gelmektedir.

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