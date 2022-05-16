Hz. İsmail Hayatı ve Kıssası – Hz. İsmail Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İbrahim, hanımı Hacer ve henüz sütte olan bebesi Hz. İsmail ile birlikte Allah'ın emri doğrultusunda Filistin'den Hicaz'a gitti. Kabe'nin şimdiki olduğu yere yakın bir yerde büyük bir ağacın yanında durdular. Yanlarında sadece hurma ve su vardı ve henüz Mekke şehri kurulmadığı için her taraf ıssızdı. Hz. İbrahim yine Allah'ın emri ile karısı ve Hz. İsmail'i orada bırakıp geri dönmüştür. Yanlarında su ve hurma tükenince Hz. İsmail susuzluktan ağlamaya başlar ve annesi Hacer, oğluna su bulmak için etrafı arar ama bulamaz. Döndüğünde ise oğlu Hz. İsmail'i su ile oynarken bulur. Hz. İsmail'in topuğunun değdiği yerden su çıkmıştır ve bu zemzem suyu olarak adlandırılır.