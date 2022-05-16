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Haberler Fotohaber Hz. İsmail Hayatı ve Kıssası – Hz. İsmail Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 16:42

Hz. İsmail Hayatı ve Kıssası – Hz. İsmail Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

İslam dini öğretiler ve mucizeler ile dolu bir dindir. Bu mucizelere özellikle peygamberlerin hayatlarını araştırıyorken rastlarız. Peygamberlerin hayatlarında olan tüm mucizeler bizim ders almamız ve dinimizi doğru şekilde yaşamamız için bize aktarılmış öğretilerdir. Hz. İsmail de hayatı mucizeler ile dolu olan peygamberlerden biridir. Dini eğitimlere başladığımız andan itibaren Hz. İsmail'in hayatı ile ilgili bilgilerle karşılaşabiliriz. Kur'an-ı Kerimde de adı geçen Hz. İsmail kimdir? Mucizelerini bildiğimiz Hz. İsmail ne zaman ve kaç yıl yaşadı? İşte tüm bu soruların cevapları ve Hz. İsmail'in hayatı hakkında doğru bilgiler için yazımızın devamına buyurun.

Hz. İsmail Hayatı ve Kıssası – Hz. İsmail Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İsmail sadece Kur'an-ı Kerimde değil Tevrat'ta da ismi geçen peygamberlerden biridir. Hz. İsmail'in hayatı hakkında bilgiler edinirken karşımıza Tevrat kaynakları da çıkması bu yüzden çok büyük olasılıktır. Herkesin Hz. İbrahim'in oğlu olarak bildiği Hz. İsmail kimdir sorusunun detaylı cevabı ile yazımıza devam edelim.

Hz. İsmail Hayatı ve Kıssası – Hz. İsmail Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İsmail Kimdir?

Hz. İsmail, Hz. İbrahim'in Hacer'den olma en büyük oğludur. Kur'an-ı Kerimde adı on iki kere geçmekte aynı zamanda kendisine vahiy indiği bilinmektedir. Hz. İsmail'in kendisine "Allah'ın Kurbanı" anlamına gelen "Zebihatullah" ismi ile de hitap edilmektedir. Hz. İsmail aynı zamanda babası Hz. İbrahim ile beraber Kabe'nin temelinin yükseltilmesinden ve Kabe'nin temizliğinden sorumlu kişiler olarak da anlatılmaktadır.

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Hz. İsmail Hayatı ve Kıssası – Hz. İsmail Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İsmail Hayatı

Hz. İsmail'in hayatında en çok karşımıza çıkan iki kısım zemzem suyu ve Hz. İbrahim olan babası ile yaşadığı adaklık olayıdır. Hz. İsmail'in mucizeleri olan bu iki olaydan da kısaca bahsedelim.

Hz. İsmail Hayatı ve Kıssası – Hz. İsmail Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İbrahim, hanımı Hacer ve henüz sütte olan bebesi Hz. İsmail ile birlikte Allah'ın emri doğrultusunda Filistin'den Hicaz'a gitti. Kabe'nin şimdiki olduğu yere yakın bir yerde büyük bir ağacın yanında durdular. Yanlarında sadece hurma ve su vardı ve henüz Mekke şehri kurulmadığı için her taraf ıssızdı. Hz. İbrahim yine Allah'ın emri ile karısı ve Hz. İsmail'i orada bırakıp geri dönmüştür. Yanlarında su ve hurma tükenince Hz. İsmail susuzluktan ağlamaya başlar ve annesi Hacer, oğluna su bulmak için etrafı arar ama bulamaz. Döndüğünde ise oğlu Hz. İsmail'i su ile oynarken bulur. Hz. İsmail'in topuğunun değdiği yerden su çıkmıştır ve bu zemzem suyu olarak adlandırılır.

Hz. İsmail Hayatı ve Kıssası – Hz. İsmail Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. İsmail'in diğer bir mucizesi ise adaklık mucizesidir. Hz. İsmail çocukluk çağlarındayken babası Hz. İbrahim'e "Oğlunu Allah için kurban et" buyrulmuştur. Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail'i Allah için kurban edeceği sırada elindeki bıçak keskinliğini yitirir ve Allah tarafından Hz. İbrahim'e kesmesi için bir koç gönderilir. Bu Allah tarafından Hz. İbrahim'e bir imtihandır. İşte Hz. İsmail'in hayatı bu mucizeler ile bilinmektedir.

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