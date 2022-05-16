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Haberler Fotohaber Hz. Lut Hayatı ve Kıssası – Hz. Lut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 10:11

Hz. Lut Hayatı ve Kıssası – Hz. Lut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hayat yeni bilgiler öğrenmeye devam edeceğimiz bir süreçtir. Dini bilgiler doğduktan itibaren hayatımızın içinde olan bilgiler olsa da kendimizi geliştirmek için öğrenmeye ve araştırmaya devam etmeliyiz. Peygamberlerin hayatı da dini konularda en çok karşılaşılan konulardan biridir. Özellikle son zamanlarda karşımıza sıklıkla çıkan Hz. Lut hayatı da en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkar. Peki, hakkında detaylı bilgiler edinmek istediğimiz Hz. Lut kimdir? Biz de bu yazımızda sizin için Lut kavmi peygamberi olarak karşımıza çıkan Hz. Lut hayatı ile ilgili detayları anlatacağız. İşte, Hz. Lut kimdir sorusunu sizin için detaylandırdığımız yazımız ve işte o detaylar...

Hz. Lut Hayatı ve Kıssası – Hz. Lut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Peygamberlerin hayatı çok hassas ve dikkatlice öğrenilmesi gereken konulardır. Hem hayat dersleri ile dolu hem de manevi olarak bize güç verecek bu konular hayatımız boyunca bize yol gösterici olacaklardır. Biz de bu yazımızı Hz. Lut hayatının yol gösterici olması ve öğrenilmesi açısından sizler için hazırladık. Şimdi beraber detaylara geçelim.

Hz. Lut Hayatı ve Kıssası – Hz. Lut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Lut Kimdir?

Hz. Lut, Sodom halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Hz. Lut, Hz. İbrahim'in kardeşi Harran'ın oğludur. Hz. Lut aynı zamanda Hz. İbrahim'e ilk iman eden kişiler arasında da karşımıza çıkmaktadır. Allah ve İslam yolunda Hz. İbrahim ile hicret etmişlerdir. Kur'an-ı Kerimde ismi yirmi yedi defa geçen Hz. Lut çevresi tarafından güzel ahlakı, dürüstlüğü ve sabırlı kişiliği ile bilinmektedir. Kur'an-ı Kerimde Hz. Lut'a ilim ve hüküm verildiği ve ilahi rahmete kabul edildiği bildirilmiştir.

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Hz. Lut Hayatı ve Kıssası – Hz. Lut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Lut Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Lut ile ilgili Lut kavminin helak olmasından sonra nerede ya da kaç yıl yaşadığı ile ilgili detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Nerede vefat ettiği bilinmemekle Lut kavminin doğru yola, iman yoluna geçmesi için 40 sene boyunca mücadele ettiği bilinmektedir.

Hz. Lut Hayatı ve Kıssası – Hz. Lut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Lut Hayatı

Günümüzdeki İsrail ve Ürdün sınırı arasındaki topraklara, Sodom'a peygamber olarak gönderilen Hz. Lut buradaki ahlaksızlık ve sapkınlıklarla kırk yıl mücadele etmiştir. Sodom kabilesi çok sapkın ve çok ahlaksız olarak bilinir. Putlara tapan, eşcinsel ilişkiler kuran bu kabile çok yanlış davranışlar sergilemiştir ve Allah tarafından Hz. Lut elçi olarak onlara gönderilmiş ve onları doğru yola davet etmiştir. Lut kavmine gönderilen Hz.Lut'a inanan çok az kişi çıkmıştır.

Hz. Lut Hayatı ve Kıssası – Hz. Lut Peygamber Kimdir, Ne Zaman ve Kaç Yıl Yaşadı?

İnanmayanların ve iman etmeyenlerin içinde kendi karısı da bulunmaktadır. Hz. Lut'un tüm çabalarına ve çektiği tüm zorluklara rağmen Lut kavmi yine de yola gelmemiştir ve Hz. Lut iki kızı ve kendisine inanan az kişi ile hicret etmiştir. Lut kavmi ise Allah tarafından taş yağdırılmıştır ve bu kavim helak olmuştur.

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