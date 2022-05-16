Hz. Nuh Hayatı - Hz. Nuh Peygamber Kaç Yıl Yaşadı, Nerede Yaşadı ve Kimdir?

"Tufan Peygamberi" olarak da anılan Hz. Nuh İslamiyet dininde oldukça önemli bir yere sahip peygamberlerdendir. Pek çok kişinin merak ettiği ve hayatını araştırdığı Hz. Nuh pek çok mucizeyi de beraberinde getirmiştir. Nuh'un Tufanıyla anılan ve Mezopotamya bölgesinde yaşayan Hz. Nuh putperestlik inancını ortadan kaldırmak amacıyla insanlığa gönderilmiştir. Etrafındaki kişilere Allah'ın varlığını anlatan ve onları hak yoluna davet eden Hz. Nuh'un hayatıyla ilgili merak edilenleri bir araya topladık. Buna göre Hz. Nuh peygamber kaç yıl yaşadı, hayatı ve merak edilen tuhafa dair bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.