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Haberler Fotohaber Hz. Nuh Hayatı - Hz. Nuh Peygamber Kaç Yıl Yaşadı, Nerede Yaşadı ve Kimdir?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 19:26 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 19:27

Hz. Nuh Hayatı - Hz. Nuh Peygamber Kaç Yıl Yaşadı, Nerede Yaşadı ve Kimdir?

"Tufan Peygamberi" olarak da anılan Hz. Nuh İslamiyet dininde oldukça önemli bir yere sahip peygamberlerdendir. Pek çok kişinin merak ettiği ve hayatını araştırdığı Hz. Nuh pek çok mucizeyi de beraberinde getirmiştir. Nuh'un Tufanıyla anılan ve Mezopotamya bölgesinde yaşayan Hz. Nuh putperestlik inancını ortadan kaldırmak amacıyla insanlığa gönderilmiştir. Etrafındaki kişilere Allah'ın varlığını anlatan ve onları hak yoluna davet eden Hz. Nuh'un hayatıyla ilgili merak edilenleri bir araya topladık. Buna göre Hz. Nuh peygamber kaç yıl yaşadı, hayatı ve merak edilen tuhafa dair bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Hz. Nuh Hayatı - Hz. Nuh Peygamber Kaç Yıl Yaşadı, Nerede Yaşadı ve Kimdir?

Başta İslamiyet olmak üzere Hristiyanlık ve Yahudilik yani üç semavi dinde de önemli bir yeri olan Hz. Nuh, Nuh Kavmine gönderilen peygamberdir. İnsanları hak yoluna davet eden ancak yine de onu dinlememeleri üzerine Nuh Tufanının olacağını haber vermiştir. Hz. Nuh ile ilgili ayetler incelendiğinde açıkça görülebilen her detay Allah'a inanan ve inanmayanların başına geleceklere işaret etmektedir. Mücadele ile geçen bir hayat sonunda iman edenlerin Nuh'un Gemisi'ne alındığı gibi pek çok önemli detaya içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Kaç yıl yaşadığı hakkında net bilgiler olmamakla birlikte Hz. Nuh kimdir ve Hz. Nuh peygamber hayatı nasıl ilerlemiştir sizler için bir araya topladık.

Hz. Nuh Hayatı - Hz. Nuh Peygamber Kaç Yıl Yaşadı, Nerede Yaşadı ve Kimdir?

Hz. Nuh Hayatı

Hz. Nuh M.Ö. 2705 yılında Mezopotamya'da dünyaya gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de sıkça kendisinden bahsedilen Hz. Nuh hayatı boyunda İslamiyet dinini anlatmaya çalışmıştır. Kendisine inanmayan kişilere Allah'ın mucizelerinden bahsetmiş ve hak yoluna davet etmiştir. Ancak insanların kendisine inanmaması sonucunda Allah'ın onları cezalandıracağına da burgu yapmıştır.

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Hz. Nuh Hayatı - Hz. Nuh Peygamber Kaç Yıl Yaşadı, Nerede Yaşadı ve Kimdir?

Putlara tapan ve kendisini dinlemeyenlere büyük bir tufanın yaklaşmakta olduğu bilgisini verir. Kendisine inanan tüm canlılara kurtuluş yolunu da gösteren Hz. Nuh peygamber hayatı boyunca tarihe geçecek olan Nuh'un Tufanı olayının şahitlerindendir. Bu tufana göre Allah'a Hz. Nuh'a gerçekleşecek olan tuhafı haber verir. Allah, inanan kişilerin kurtuluşu, inanmayanlarında helak olacağı bu tufan hakkında halkı bilgilendirmesini ister. Toplamda 6 ay sürdüğü anlatılan Nuh'un Tufanı için bir gemi yapmasını emreden Allah, inananlarında bu gemide olmasına izin verir.

Hz. Nuh Hayatı - Hz. Nuh Peygamber Kaç Yıl Yaşadı, Nerede Yaşadı ve Kimdir?

Sadece 80 kişinin inandığı Hz. Nuh bu bahsi geçen gemiyi yapar. Hayvanlardan da birer çift alınan gemi tufan başladığında dünyayı kaplayan sularda yüzerek hayatta kalır. Sonra yine Allah'ın emri ile sular çekilir. İnanmayanların birer birer yok olduğu bu tufan 3 semavi dinde de kabul edilir.

Hz. Nuh Hayatı - Hz. Nuh Peygamber Kaç Yıl Yaşadı, Nerede Yaşadı ve Kimdir?

Hz. Nuh Peygamber Kaç Yıl Yaşadı, Nerede Yaşadı ve Kimdir?

Hz Nuh kaç yıl yaşadı diye araştırma yapılacak olursa Tevrat'ta 950 yıl gibi bir süreden bahsedildiği görülebilir. Zaten genel olarak çoğu peygamberin 1000 yıl gibi uzun dönemler yaşadığını biliyoruz.

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