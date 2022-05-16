Hz. Nuh Hayatı - Hz. Nuh Peygamber Kaç Yıl Yaşadı, Nerede Yaşadı ve Kimdir?

Başta İslamiyet olmak üzere Hristiyanlık ve Yahudilik yani üç semavi dinde de önemli bir yeri olan Hz. Nuh, Nuh Kavmine gönderilen peygamberdir. İnsanları hak yoluna davet eden ancak yine de onu dinlememeleri üzerine Nuh Tufanının olacağını haber vermiştir. Hz. Nuh ile ilgili ayetler incelendiğinde açıkça görülebilen her detay Allah'a inanan ve inanmayanların başına geleceklere işaret etmektedir. Mücadele ile geçen bir hayat sonunda iman edenlerin Nuh'un Gemisi'ne alındığı gibi pek çok önemli detaya içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Kaç yıl yaşadığı hakkında net bilgiler olmamakla birlikte Hz. Nuh kimdir ve Hz. Nuh peygamber hayatı nasıl ilerlemiştir sizler için bir araya topladık.