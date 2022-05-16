Hz. Salih Hayatı ve Kıssası - Hz. Salih Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Kur'an-ı Kerim'de 8 kez bahsedilen Hz. Salih İslamiyet inancının yayılmasında büyük rol oynayan peygamberlerden biridir. Kayaları oyarak evler inşa eden ünlü Semud Kavmi'ne peygamber olarak seçilmiştir. Oldukça gösterişli ve görkemli evler inşa eden üstelik bunu kayaları oyarak yapan Semud Kavmi bir süre sonra böbürlenmeye başlar ve putlara yaparlar. Bu durum sonucunda hak yoluna davet için seçilen Hz. Salih insanları tövbe etmeye ve Allah inancına döndürmeye çalıştı. Pek çok kişide merak uyandıran Hz. Salih'in hayatı, peygamberlik dönemi ve yaşananları sizler için bir araya topladık.