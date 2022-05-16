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Haberler Fotohaber Hz. Salih Hayatı ve Kıssası - Hz. Salih Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 19:30

Hz. Salih Hayatı ve Kıssası - Hz. Salih Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Kur'an-ı Kerim'de 8 kez bahsedilen Hz. Salih İslamiyet inancının yayılmasında büyük rol oynayan peygamberlerden biridir. Kayaları oyarak evler inşa eden ünlü Semud Kavmi'ne peygamber olarak seçilmiştir. Oldukça gösterişli ve görkemli evler inşa eden üstelik bunu kayaları oyarak yapan Semud Kavmi bir süre sonra böbürlenmeye başlar ve putlara yaparlar. Bu durum sonucunda hak yoluna davet için seçilen Hz. Salih insanları tövbe etmeye ve Allah inancına döndürmeye çalıştı. Pek çok kişide merak uyandıran Hz. Salih'in hayatı, peygamberlik dönemi ve yaşananları sizler için bir araya topladık.

Hz. Salih Hayatı ve Kıssası - Hz. Salih Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Semud Kavmi'ne gönderilen Hz. Salih, Hz. Adem'in 19. kuşaktan torunudur. Kavim içinde sevilen bir kişiliği vardı ve hatta çoğu kişi tarafından lider olarak da görülüyordu. Allah inancı bulunan ve ibadetlerini aksatmayan Hz. Salih'in Allah tarafından peygamber seçilmesiyle birlikte hayat serüveni şekillenmeye başladı. Yaşadığı dönem boyunca putlara tapan halkına Allah inancını aşılamaya çalışan Hz Salih hayatı, kaç yıl yaşadı ve bu süreçte nasıl olaylar gerçekleşti sizler için içeriğimizde derledik.

Hz. Salih Hayatı ve Kıssası - Hz. Salih Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Salih Kimdir?

Böbürlenerek kendilerini öven ve putlara tapan Semud Kavmi'ne gönderilen peygamber Hz. Salih'tir. Ad Kavmi'nin yaşadığı bölgeye yaşayan bu Semud Kavmi onların yok oluşunu yaşadıkları evlere bağlayan bir topluluktu. Bu nedenle evlerini yüksek kayaları oyarak inşa etmeye başladılar. Elbette bu süreç hemen hemen hepsinin kendileriyle övünme, böbürlenme ya da putlara tapma gibi özellikle edinmelerine neden oldu. Allah inanışını kaybeden ve sonlarını hazırlayan putlara tapmaya devam eden kavmi hak yoluna davet eden ve bu hususla mucizeler yaratan peygamber Hz. Salih'tir.

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Hz. Salih Hayatı ve Kıssası - Hz. Salih Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Salih Hayatı ve Kıssası

Ad Kavmi'nin helak oluşunu ciddiye almayan Semud Kavmi kendi yarattıkları putlara tapan bir halktı. Zaman içerisinde giderek taşkın davranışlar göstermeye başlayan Kavme Allah tarafından Hz. Salih peygamber olarak seçildi.

Hz. Salih Hayatı ve Kıssası - Hz. Salih Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Peygamber seçildiği andan itibaren kavmine Allah'ın varlığı ve birliğini anlatmaya çalışan Hz. Salih halkın putlara tapmasını engellemeye çalıştı. Lakin Semud kavminin ona inanmaya niyeti yoktu ve bir mucize ile Allah'ın varlığını kanıtlamasını istediler. Bunun üzerine Allah'a dualar eden Hz. Salih bu mucizeyi Allah'ın gönderdiği deve ile kanıtlamaya çalıştı. Lakin buna inanmayan Semud Kavmi deveyi öldürerek taşkınlıklarına devam etti.

Hz. Salih Hayatı ve Kıssası - Hz. Salih Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Salih'e ne yazık ki çok az bir kişi inandı. Allah inancına teslim olan bu küçük grup dışındaki tüm Semud Kavmi Allah'ın depremle cezalandırması sonucu helak oldu. O esnada ailesi ve inananlarla birlikte seyahat eden Hz. Salih ve etrafındakiler bu yok oluştan kurtulmuş oldu. Anlattıklarına inanan 120 kişiyle birlikte Mekke yoluna düşen Hz. Salih yaşamının geri kalanının burada geçirdi. Başka bir rivayete göre de Hz. Salih'in ölene kadar Filistin'de yaşadığına inanılır.

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