Hz. Salih Hayatı ve Kıssası - Hz. Salih Kimdir, Nerede ve Kaç Yıl Yaşadı?

Hz. Salih'e ne yazık ki çok az bir kişi inandı. Allah inancına teslim olan bu küçük grup dışındaki tüm Semud Kavmi Allah'ın depremle cezalandırması sonucu helak oldu. O esnada ailesi ve inananlarla birlikte seyahat eden Hz. Salih ve etrafındakiler bu yok oluştan kurtulmuş oldu. Anlattıklarına inanan 120 kişiyle birlikte Mekke yoluna düşen Hz. Salih yaşamının geri kalanının burada geçirdi. Başka bir rivayete göre de Hz. Salih'in ölene kadar Filistin'de yaşadığına inanılır.